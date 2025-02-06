高雄7旬婦遭分屍肢解丟前鎮河 殺人嫌犯夜間聲押

高雄警消今於前鎮區五號船渠打撈屍塊。（讀者提供）

2025/02/06 23:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕年逾70歲林姓婦人2月2日從楠梓區住家騎車外出，載1名張姓男子回前鎮區住家後失蹤，警方據報啟動緊急協尋，調閱監視器鎖定張男涉案，昨晚持拘票緝獲張男到案，並在張男住處採證到多處血跡噴濺痕等生物跡證，失蹤的林婦疑被肢解分屍後丟入前鎮河裡，高雄地檢署漏夜偵查後，認定張男涉犯殺人重罪向法院聲押。

檢警指出，2月2日17時05分，林姓婦人從楠梓區住家騎乘機車外出，兒子返家後一直連絡不上母親，焦報警協尋；警方調閱監視器畫面，發現林婦當天騎車載張男（73歲）回前鎮區民宅後便無外出。

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警方發現張男多次出沒前鎮區5號船渠附近，懷疑婦人恐遭殺害棄屍河中，立即由專案小組報請高雄地檢署指揮偵辦，5日晚間8點50分許持拘票，在張男前鎮區住處旁，將張男查緝到案。

市警局鑑識中心派員到張男住家鑑識採證，發現張男屋內有多處血跡噴濺痕等生物跡證；警方今於前鎮區5號船渠也打撈到兩包疑似林婦的屍塊，但張男始終否認行凶，說自己跟林婦僅為朋友關係，林婦的家人也都不認識張男。

今晚7點多，林男被移送至雄檢複訊後，林男仍不肯鬆口透露案情經過，檢方複訊後認定他涉犯殺人重罪，且尚有諸多疑點待釐清，因此向法院聲押。

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