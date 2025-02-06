搶快闖紅燈上三重交流道 莽駕駛猛撞2騎士害骨折

周姓男子搶快上三重匣道，闖紅燈將兩輛綠燈起步的騎士撞成骨折。（記者吳仁捷翻攝）

2025/02/06 23:19

〔記者吳仁捷／新北報導〕國道1號三重交流道出入口，今晚傳出闖紅燈連環車禍，周姓駕駛見燈號轉紅，仍加速衝過路口，高速撞上兩名綠燈起步的騎士，肇事車也撞擊分隔島半毀，警方到場，林姓女騎士及李姓騎士都受傷、痛到爬不起來，林女鎖骨骨折、李男肋骨、左腳骨折，警方肇事的周嫌列為傷害案嫌疑人，肇事責任釐清中。

這起車禍發生在今晚6時許，新北市三重區三和路3段、重陽路4段口；45歲周男駕駛轎車行經該路口，搶快闖紅燈撞上綠燈從三和路起步的機車，造成23歲林姓女騎士、63歲李姓男騎士倒地。

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正值下班尖峰時段，大批車潮經過，險象環生，警方到場時，受傷騎士因傷重、疼痛無法爬起，連忙由救護員固定、包紮送醫，兩名騎士到院都被檢出骨折，肇事汽車也失控撞上分隔島受傷，車頭半毀。

警方對肇事周嫌、受傷兩名騎士酒測，都無酒精反應，警方將傷者送醫後，管制疏導交通、拖吊排除事故車輛；初判周姓駕駛不依交通號誌指示行駛，依道路交通管理處罰條例第53條開罰，至於後續肇事責任及賠償，待鑑定釐清。

周姓男子搶快上三重匣道，闖紅燈將兩輛綠燈起步的騎士撞成骨折。（記者吳仁捷翻攝）

周姓男子搶快上三重匣道，闖紅燈將兩輛綠燈起步的騎士撞成骨折。（記者吳仁捷翻攝）

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