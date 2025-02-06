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    高雄婦好心載友人遭分屍！浴室噴濺血跡 屍塊、凶刀丟棄河中

    警方今晚訊後將張男（中間打馬者）移送法辦。（讀者提供）

    警方今晚訊後將張男（中間打馬者）移送法辦。（讀者提供）

    2025/02/06 22:59

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名林姓7旬婦人2日外出遇到張男，載他回家卻慘遭殺害分屍，警方循線逮獲張男十分狡猾堅不認罪，僅坦承請林婦載他回家，入內聊天半小時後離去，仍堅決否認行凶殺人。不過警方於張男住處，起獲林婦外套、採集血跡初判為林婦血跡等，今晚訊後將張男依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方並聲請羈押。

    警方調查，嫌疑人張姓男子（73歲）過去曾犯下強盜、強奪、竊盜案，他與林姓婦人（71歲）認識10多年，林婦2月2日17時許，從楠梓區住家騎機車外出，與張男於左營區遇到，張男請林婦載他回家，林婦騎車載他回到前鎮區住處，不料從此失去蹤影。

    警方2月3日接獲林婦家人報案協尋，調閱監視器畫面以車追人，發現林婦2月2日18時許進入張男住處後便無外出，警方2月4日一度前往查訪，張男還神色自若，大方打開所有房門，讓警方入內查看。

    警方昨持續調閱監視器畫面，發現張男2月3日6時至10時頻繁進出住家12次，其中5次腳踏車載運塑膠袋物品，往返前鎮區5號船渠一帶，警方認定張男涉嫌重大，懷疑林婦恐遭殺害分屍，丟棄5號船渠水域。

    警方昨晚持拘票緝獲張男，帶同張男進入屋內採證，並起獲林婦外套，發現臥室、浴室有多處噴濺血跡，經DNA人別鑑定為女性，警方初步認定林婦已遇害，未起獲凶刀等作案工具。

    警方今也於前鎮區5號船渠，打撈到多塊人體組織的屍塊，最明顯是左腳掌、內臟，已送驗比對DNA，研判張男臥室對林婦行凶，並於浴室分屍林婦，將屍塊及凶刀等物丟棄河中。

    警方調查，張男坦承請林婦載他回家，林婦載他到家後，進入屋內聊天半小時後離去，卻忘記帶走她的外套，辯稱不知林婦去向，堅決否認行凶殺人。

    警方今晚訊後將張男依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方並聲請羈押。

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