2/6今彩539頭獎開2注！800萬獎落台北、高雄 春節大小紅包開16、31組

今晚（6日）開獎的第114000034期今彩539頭獎開出2注，威力彩及大樂透頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/02/06 22:35

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6日）開獎的今彩539頭獎開2注，由台北市中山區伊通街104之2號1樓的「財滿貫彩券行」、高雄市大社區大新路111號1樓的「苾富彩券行」開出；大樂透春節加碼「大紅包」開出16組、「小紅包」開出31組；威力彩及大樂透頭獎則摃龜。

第114000011期威力彩中獎號碼為「第一區：06、18、21、32、33、37。第二區：01」，頭獎摃龜，貳獎也摃龜；參獎共33注中獎，每注可得15萬元；肆獎共182注中獎，每注可得2萬元；伍獎共1155注中獎，每注可得4000元；陸獎共7976注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬4912注中獎，每注可得400元；捌獎共8萬5431注中獎，每注可得200元；玖獎共10萬9342注中獎，每注可得100元；普獎共19萬6680注中獎，每注可得100元。

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第114000020期大樂透中獎號碼「02、05、18、19、42、45，特別號：11」。頭獎摃龜；貳獎開出2注，每注可得146萬7132元；參獎共65注中獎，每注可得4萬8615元；肆獎共166注中獎，每注可得1萬2237元；伍獎共3094注中獎，每注可得2000元；陸獎共4840注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬8725注中獎，每注可得400元；普獎共5萬7783注中獎，每注可得400元。

第114000020期49樂合彩中獎號碼為「02、05、18、19、42、45。」。四合1注中獎，可得20萬元；三合共71注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2992注中獎，每注可得1250元。

第114000034期今彩539中獎號碼為「03、07、22、29、34」。頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共222注中獎，每注可得2萬元；參獎共7769注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬5380中獎，每注可得50元。

第114000034期39樂合彩中獎號碼為「03、07、22、29、34」。四合7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共185注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9668注中獎，每注可得1125元。

第114000034期3星彩中獎號碼為「085」。壹獎共88注中獎，每注可得5000元。

第114000034期4星彩中獎號碼為「0553」。壹獎共2注中獎，每注可得5萬元。

大樂透「春節大紅包」開出16組、總中獎注數17注，其中有15組1注獨得100萬元，1組由2注均分、各得50萬元；「春節小紅包」共開出31組、總中獎注數32注，其中30組為1注獨得10萬元，其餘1組由2注均分、各得5萬元。台彩表示，截至本期止，春節大紅包已送出319組、剩餘161組，春節小紅包送出494組、剩餘306組，下期（7日）將繼續加開。

「大樂透春節加碼大紅包、小紅包」開獎結果點閱

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

威力彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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