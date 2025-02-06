涉殺7旬婦分屍丟河餵魚！狠翁身形曝光 矢口否認殺人

涉嫌殺害林婦的張姓老翁今晚8點被解送往高雄地檢署，身形矮瘦的張嫌面對警方偵訊，始終否認犯案。（民眾提供）

2025/02/06 21:26

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市楠梓區71歲林姓老婦疑遭73歲友人張姓老翁殺害分屍，屍塊丟入前鎮運河中餵魚，警方偵訊後，今晚（6日）近8點將張嫌從楠梓分局解送高雄地檢署，他矮瘦身形跟著曝光，據了解，張嫌矢口否認殺害林婦。

據了解，林婦2日下午從楠梓住家騎車到左營區萬年公園，載張嫌到他前鎮區住處，進去後就沒有再離開。家人發現林婦徹夜未歸失聯，3日報案，警方4日到張嫌住處找人，他聲稱林婦只待半小時就離開，不知道她的去向。

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警方調閱監器畫面發現，張嫌3日上午6到10點，短短4小時外出多達12次，其中5次騎腳踏車載著裝有物品的塑膠袋，到鄰近的前鎮運河5號船渠一帶，回家時塑膠袋已「消風」，因此懷疑林婦恐遭殺害。警方昨晚到張嫌住家搜索，鑑識中心採證發現客廳、房間、浴室等多處有血跡噴濺痕跡等生物跡證，將張嫌帶回偵辦。

張嫌被捕後，昨晚到今天都堅稱未殺害林婦，但警方今天上午到下午在5號船渠運河內打撈，陸續找到疑似左腳掌、頭皮等多塊人體組織，屍塊已泡水多日浮腫腐爛，將進一步採驗是否為林婦，不過，在張嫌家發現的血跡噴濺痕跡，經DNA初步鑑定已確定屬於林婦。張嫌矢口否認殺人分屍，但涉嫌重大，警方今晚8點依殺人罪移送高雄地檢署偵辦，檢方也聲請羈押。

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