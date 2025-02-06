遠化新埔廠氣爆釀死傷 消防專家周中祺提醒鍋爐安全

遠化新埔總廠因道生油外洩汽化後引起氣爆，造成2死19傷。（新竹消防局提供）

2025/02/06 21:11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維工廠今（6日）凌晨發生爆炸，釀成2死19傷的悲劇，火警主因原因不排除是熱媒油管內的道生油洩漏汽化，工廠的熱媒油鍋爐安全性，再度引發關注。

熱媒鍋爐是一種高溫低壓的加熱系統，以柴油、瓦斯、沼氣、重油為燃料或以電熱方式加熱液態的熱媒油，經由循環幫浦輸送至各種型態的加熱裝置，供給熱量後再回到鍋爐加溫，這是目前最安全、經濟、耐用的加熱系統，廣泛用於需要高溫加熱的製程，可免除使用高壓蒸氣加溫的危險及不便。

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大葉大學消防安全學士學位學程主任周中祺副教授表示，熱媒油鍋爐工作溫度的極限約攝氏300到320度，因此熱媒油的選擇很重要，最好選擇較高的閃火點和較好抗氧化性的熱媒油，此外，防爆排氣閥設置也很重要，設施的管線路徑通常會有管路間的接頭及設備與閥組件的接頭止洩裝置，鍋爐設備也會有過熱保護裝置，在溫度異常和壓力異常要提醒預警，但都必須透過定期維護保養及自動化偵測預警，才能確保都能正常發揮保護機制。

周中祺說，廠房要保持正常通風換氣環境，一旦發生漏氣，至少能通風，不會在短時間內蓄積高濃度可燃性氣體，讓員工應變不及，其次員工要做的定期教育訓練，落實安全管理守則。

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