氣爆災變釀重大死傷 新竹縣議員蔡蕥鍹：遠化欠縣民一個道歉

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹（中）跟職安署副署長萬榮富（左）針對遠化新埔總廠氣爆事件，溝通交換該如何監督和防範。（蔡蕥鍹提供）

2025/02/06 20:44

〔記者黃美珠／新竹報導〕針對遠東新世紀化纖新埔總廠棉6廠的氣爆災變，民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹抨擊遠東化纖因這起重大死傷工安意外，以及歷年多次的工安意外衍生的污染事件等，欠所有新竹縣民一個道歉。

蔡蕥鍹說，她早上到場時適巧碰上同樣趕抵現場的勞動部職安署副署長萬榮富，了解職安署已經針對這起重大死傷事件，勒令棉6廠立刻停工。

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蔡蕥鍹痛批說，紅頂商人只顧賺錢，卻要新竹縣民長年承受遠化帶來的空污和工安管理不當問題。6年至少5次的火災事件，現在燒出了人命，遠化欠新竹縣民一個道歉！

她也將矛頭指向新竹縣政府，強調每當遠化發生事故，縣府總是重重拿起輕輕放下，現在事故鑑定報告尚未出爐，復工計畫未獲核准前不准再度動工，若動工就應直接移送司法單位偵辦。

蔡蕥鍹也整理出歷年來遠化發生過的多起，或因人員未依規作業，或因設備異常導致的火警、空氣污染事故如下：

2019年，承包商未依SOP作業，造成管線燃燒起火。2020年，水煤漿鍋爐泵浦軸封故障，導致道生油氣外洩引發火警及空污問題。2022年，機械故障釀失火。2024年，排氣風車故障起火。2025年，鍋爐爆炸釀2死。

她說，工廠的職安風險管理，除要避免人員暴露在高風險場所中，更應極力降低環境負擔。她將持續監督各工廠的作業規範、環境污染防制等，期盼還給新竹縣民乾淨安全的生活和勞動環境。

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