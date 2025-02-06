遠化新埔廠氣爆 救災人員：道生油汽化後猶如瓦斯外洩

遠化新埔總廠北廠區的棉6廠因道生油外洩汽化後引起氣爆災變，造成2死、2命危、17輕重傷的慘劇，救災人員以猶如瓦斯外洩所引發的氣爆來類比，讓外界明瞭其爆炸威力。（記者黃美珠攝）

2025/02/06 20:42

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市2024年6月24日的氣爆意外讓很多民眾餘悸猶存，沒想到今天位於新埔鎮的遠東新世紀（股）公司新埔總廠北廠區的棉6廠竟因管線滲漏道生油發生汽化現象後，原因不明疑似發生閃燃而爆炸，根據現場救災人員的說法，道生油汽化後就像是瓦斯外洩的狀況，氣爆的威力也很相似，危險程度不容小覷。

遠化新埔總廠棉6廠氣爆意外，縣府消防局是在今天凌晨2點53分獲報，立刻出動35車73人趕往灌救。現場佈設了6條水線搶救到中午12點3分、等於歷經10個小時才終於把火勢完全撲滅。燃燒面積粗估約1000平方公尺，相當於2個竹北消防分隊的大小，也可以說大概是1個操場的面積，損失大概約1500萬。

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救災人員發現，現場是棟7層樓高建物，氣爆點就在棉6路側、重九科跟棉六科的交界處，所以整個棉6廠區受到影響的共有棉六科、重九科、以及緊鄰的絲七科3個區域。

事發第一時間廠內員工立即啟動消防自衛編組，並接到指令前往棉6廠集合準備查看，當時廠區也有值班的員工在2樓工作，洩漏的道生油汽化瀰漫在空氣中，現場有點像瓦斯外洩。

救災人員們懷疑，可能是因廠區運轉中的機具產生火花，以致瞬間讓整個棉6廠發生閃燃而出現氣爆。當下廠房的鐵捲門都被炸飛，門窗玻璃、或是鐵皮、機具等金屬構造物，也被震碎散落在廠房內外的地面。

救災人員說，爆炸的威力非常驚人，特別是鐵皮屋頂的鋼架被炸散掉落時，還因此導致有員工被鋼架壓住，離爆炸點有些距離的員工也遭衝擊波震到骨折，室內天花板管線被震垮外，工廠的鐵架扭曲變形、機械設備也被震倒，出入口被炸飛的殘骸更是堆滿地，現場猶如電影的爆破場景。

縣府消防局表示，他們到場後分成4組，邊灌救邊執行廠房內的搜救工作。其中棉6路爆炸最嚴重，工廠鐵門都被炸飛了，所以這裡發現工程師蔡柏瑋等9人傷勢最嚴重，其中蔡柏瑋遭到炸飛的鐵門壓住以致臟器外露，當場慘死。

另外，重9科的門口則找到了也失去生命跡象的值班主管張駿瑀。而自重9科到絲7科這個區塊則有12人被燒燙傷，所幸尚能行走。

遠化新埔總廠經理陳金新受訪說，事發的棉6廠主要生產聚脂棉，因接到廠區警衛通知有異常警報出現，前往察看的工程師蔡柏瑋才剛走到棉6路，廠房就突然發生氣爆，讓蔡柏瑋當場被炸飛喪命。

遠化新埔總廠棉6廠氣爆威力強大，不僅廠房鐵捲門被炸飛，廠房內外的地面也散落大量玻璃碎片、金屬片、機具碎片等，慘不忍睹。（竹縣府消防局提供）

編號37和39號分為不幸罹難的死者蔡柏瑋、張駿瑀被發現處；38號是消防局的前進指揮所，紅色數字1~4表示消防員的搜救編組，且第1組在受難最嚴重區發現死傷者9人、第2、3組則救出12人。（圖由竹縣府消防局提供）

遠化新埔總廠北廠區的棉6廠因道生油外洩汽化後引起氣爆災變，造成2死、2命危、17輕重傷的慘劇，救災人員以猶如瓦斯外洩所引發的氣爆來類比，讓外界明瞭其爆炸威力。（記者黃美珠攝）

遠化新埔總廠的棉6廠室內因為氣爆損毀慘重，不僅天花板管線被震垮，鐵工廠鐵架扭曲變形，就連機械設備也都被震倒，出入口還被炸飛的殘骸堆滿。（竹縣府消防局提供）

遠化新埔總廠的棉6廠室內因為氣爆損毀慘重，不僅天花板管線被震垮，鐵工廠鐵架扭曲變形，就連機械設備也都被震倒，出入口還被炸飛的殘骸堆滿。（竹縣府消防局提供）

遠化新埔總廠的棉6廠室內因為氣爆損毀慘重，不僅天花板管線被震垮，鐵工廠鐵架扭曲變形，就連機械設備也都被震倒，出入口還被炸飛的殘骸堆滿。（竹縣府消防局提供）

新竹縣政府消防局今天凌晨兵分4路，跟時間賽跑搜救傷患。（竹縣府消防局提供）

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