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    首頁　>　社會

    高雄老翁殺人分屍 行凶處離派出所不到300公尺

    警方在水中打撈出屍塊。（圖由讀者提供）

    警方在水中打撈出屍塊。（圖由讀者提供）

    2025/02/06 20:19

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市傳出駭人分屍案，73歲張姓男子涉嫌殺害71歲趙姓女性友人還分屍，並將屍塊丟棄在離住處2、3公里外的高雄市前鎮區5號船渠，疑似行凶地點離派出所不到300公尺，行徑大膽。

    高市警專案小組在張男前鎮區住處發現血跡反應，因涉嫌重大將他逮捕，而張男住處位在前鎮分局復興路派出所斜對面巷弄內，相當僻靜，鄰居說不知道發生驚悚命案。

    警方在前鎮區金鞏橋附近運河尋獲屍塊，該處離張男住家也不遠，棄屍處鮮少人前往。

    該案因趙姓婦人2日下午5時05分許，從楠梓區住家騎乘機車外出，兒子發現母親徹夜未歸，且手機無法撥通，頗不尋常，3日向楠梓分局報案協尋。警方根據調閱監視器發現，婦人當天騎車後載1名男子出現於前鎮區，後來音訊全無，高市刑大及前鎮分局聯手追尋趙婦下落。

    警方循線追查，趙婦於2日下午6時騎乘機車附載張男，進入張男前鎮區住處後便無外出，啟人疑竇的是，張男於2月3日清晨6時至10時許多次外出，警方認為他的舉措不單純，立即報請高雄地檢署指揮偵辦。

    警方5日夜間8時50分許持拘票，在張男前鎮區住處旁將他緝獲到案，經高市警鑑識中心到張男住家鑑識採證，發現屋內有多處血跡噴濺痕等生物跡證，全案依殺人罪移送高雄地檢署偵辦並聲請羈押，以釐清真相。

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