不捨偵防車太老舊 高市義交大隊長吳俊毅捐贈新車

高雄市義交大隊大隊長吳俊毅捐贈交通大隊1輛百萬偵防車，今舉辦捐贈儀式。（記者許麗娟攝）

2025/02/06 20:08

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市民防總隊義交大隊大隊長吳俊毅事業有成，有感於高雄市交通大隊的偵防車過於老舊，因此花費百萬購買1輛日本原裝進口的轎車做為偵防車，希望讓警察同仁執勤時更為安全，今（6日）在交通大隊禮堂舉行捐贈儀式。

吳俊毅去年8月上任義交大隊長，他說，交通大隊與義交大隊本來就是兄弟隊，就他觀察，交大的偵防車使用已久了一點、里程數多了一點，才會想付出一些心力，協助交通大隊的偵防車汰舊換新，家人也相當支持。

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今日下午在高市交大舉辦捐贈儀式，高雄市議會議長康裕成、副議長曾俊傑、議員張勝富、李雅芬等貴賓到場觀禮，由高雄市警察局長林炎田、交通大隊大隊長黃元民代表受贈，並回贈警用模型車表彰吳俊毅的慷慨捐贈及對警政工作的支持。

高雄市警局長林炎田表示，吳俊毅不僅捐贈偵防車，過去也常捐贈警務人員的裝備，對交通大隊出錢又出力；交通大隊大隊長黃元民亦感謝吳俊毅長期以來對警政工作的贊助與幫忙，義交大隊與交通大隊的合作，一直是維護高雄市交通秩序的重要力量，目的是保障市民通行安全，讓高雄市的交通更加順暢。

高雄市義交大隊大隊長吳俊毅（左）捐贈交通大隊1輛偵防車，由高市警察局長林炎田（右1）、交大大隊長黃元民（右2）代表受贈。（記者許麗娟攝）

高雄市義交大隊大隊長吳俊毅（左）捐贈交通大隊1輛偵防車，高市警察局長林炎田（右1）、交大大隊長黃元民（右2）回贈感謝狀和模型車。（記者許麗娟攝）

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