對決地面師 房地抵押改3天緩衝！4大平台詐騙廣告3月送數發部裁罰

內政部次長馬士元（右）表示，內政部已通令全國所有地政單位，民眾未來辦理房屋、土地抵押過程有3天的緩衝期。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/06 19:59

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〔記者李文馨／台北報導〕內政部今（6日）下午舉行新春記者會，次長馬士元針對打詐措施表示，未來民眾辦理房屋、土地抵押時將有3天緩衝期，若地政人員發現抵押狀態或設定條件異常，將立即通報；他另提到，警政署本月起將蒐整各平台業者的違規廣告樣態，3月移送數發部裁罰，期望藉此對平台母公司形成企業社會責任壓力。

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內政部今天下午舉行「114年新春記者會」，由部長劉世芳親自主持，與會官員包含內政部次長馬士元、董建宏、吳堂安，內政部主任秘書黃駿逸及國土署長吳欣修等人。

馬士元指出，春節期間，詐騙案件總數下降了26.2%，財務損失也減少23.2%，除了因為銀行、公務機關甚至詐騙集團都在放假，也因為民眾外出較多，接觸手機的機會減少，觸及詐騙的機率也隨之降低，但年後內政部全力備戰，因為這個數字一定會反彈。

馬士元表示，內政部已通令全國所有地政單位，民眾未來辦理房屋、土地抵押過程有3天的緩衝期，若地政人員發現抵押狀態或設定條件有異常，就會進行通報，地政單位已加入反詐騙國家隊一員，這非常關鍵，因為地政類的詐騙案件涉及財產抵押時，金額都是從1、2千萬元起跳，是重大詐騙金額的主要來源。

馬士元也說，內政部也將在年後將採取幾項打詐措施，包含警政署本月開始蒐整所有平台業者的廣告投放情況，特別是具名制和實名制部分的違規樣態，待完成資料整理後，3月份將開始進行裁罰，案件將移送數發部處理，由主管機關進行開罰。

馬士元表示，相關裁罰措施將對四大平台業者（Google、Meta、LINE、TikTok）產生重大影響，如果他們投放的廣告導致民眾受騙，開罰後會對平台的母公司形成企業社會責任的壓力，迫使他們必須對社會做出回應。他強調，2月到3月這段期間，他們會努力壓制詐騙趨勢，並根據「詐欺犯罪危害防制條例」對不配合的業者進行裁罰。

另外，馬士元提到，詐騙集團經常運用很多人頭帳戶，包括中華郵政在內等幾家使用率最高的公民營銀行，將進駐警政署165專線，在接獲民眾報案後，即時處理詐騙帳戶的問題，在民眾遇到詐騙風險時，可以立即提供金融相關諮詢服務，以有效壓制詐騙案的成長。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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