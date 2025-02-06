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    首頁　>　社會

    4度偷拍女同事裙下風光 聯電碩士員工頭路丟了

    黃姓男子偷拍女同事裙下風光，台南地院合併判刑十月，得易科罰金。（記者王俊忠攝）

    黃姓男子偷拍女同事裙下風光，台南地院合併判刑十月，得易科罰金。（記者王俊忠攝）

    2025/02/06 19:54

    〔記者王俊忠／台南報導〕在南科聯華電子工作、有碩士學歷的黃姓男員工，4度在公司停車場樓梯間尾隨、偷拍1名女同同事裙下風光，第4次偷拍時受害人察覺報警，台南地院依4項偷拍性影像罪合併判黃男10月徒刑，得易科罰金。

    據了解，案發後黃男雖坦承犯行，但迄今尚未與受害女同事達成和解或賠償損失，他也因這件錯事丟了工作。

    判決指出，在南科聯電公司上班的黃姓男子，與遭他偷拍的女子同是員工，黃男涉於2024年7月3日某時至同年月31日，3度看到該女同事步行前往聯電地下停車場的樓梯間，即尾隨拿手機朝女方隱私部位拍攝。

    2024年7月31日近8點半，黃男再次尾隨女方偷拍，被害人當場識破、報警。南科保二總隊三大隊三中隊調閱監視器影像、查出黃至少涉及4次偷拍。

    黃男從警方、檢方訊問到一審開庭都坦認犯行。法官認為黃男4次偷拍行為，應分論併罰，考量被告偷拍女同事的性影像，未尊重女方身體自主與隱私權，造成女方內心不安、恐懼；雖然他坦認犯罪，但一直未與女同事達成和解及賠償損失，依4項偷拍罪各判他3月徒刑，合併應執行10月徒刑，得易科罰金，以1千元台幣折算1日。可上訴。

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