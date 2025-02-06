異鄉天使伸援手！不捨雇主家園祝融陷困境 外籍看護淚訴警求助

台中公園派出所長吳政和（圖中），會同大雅區行善顧問團（圖右）到紀家伸援。（警方提供）

2025/02/06 19:07

〔記者許國楨／台中報導〕台中市紀姓婦人一家5口上月遇祝融，不僅摧毀住所，還波及多戶鄰居，龐大重建與賠償費用，讓原本經濟就拮据的一家陷入困境，令人動容的是，這戶家庭的外籍看護安娜並未袖手旁觀，而是主動向警方求助，希望能為這個家帶來轉機，也在寒冬中帶來一絲暖意。

據了解，30歲的印尼籍看護安娜，平日細心照顧雇主家中的高齡母親與失能弟弟，早已將這個家視為自己的家人，當她得知雇主紀女士一家因大火頓失棲身之處、面臨沉重的經濟壓力時，內心焦急萬分，近日在台中公園內與同鄉聚餐時，看到巡邏中員警，立刻上前哭訴，希望能獲得幫助。

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安娜聲淚俱下向台中公園派出所長吳政和、警員許珈珈說，紀女士一家5口原本就生活艱困，僅靠兒子與媳婦微薄的薪水勉強支撐，還需照顧高齡母親與失能弟弟，但一場火災不僅摧毀了他們的住所，還波及多戶鄰居，龐大的重建與賠償費用讓一家人陷入無助的絕境。

吳所長與許員了解狀況後，立即安撫安娜的情緒並展開全力協助，第一時間與當地里長取得聯繫，得知里長已申請急難救助，而社會局也安排了緊急安置，然而，面對龐大的重建與賠償費用，紀家仍感到無力負擔，吳所長感同身受，主動聯絡民間團體，希望以更大力量為紀家尋找希望的出口。

大雅區行善顧問團陳姓會長聽聞後義不容辭、施以援助，期盼紀家能順利度過難關，早日恢復正常生活；第二分局表示，春節應該是溫暖與團圓的時刻，社會各界的愛心與互助，正是讓這個節日更有意義的關鍵，安娜的深情義舉，不僅展現了人性的光輝，愛與善意能讓彼此的距離更靠近。

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