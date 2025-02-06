北港朝天宮走春 「捐香油錢」車停民家卻收紅單原因曝

民眾到朝天宮拜拜，繳300元停民家仍被違停舉發，原因是沒有順向停車。（民眾提供）

2025/02/06 18:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕新春期間北港朝天宮香火鼎盛，周邊停車位一位難求，不少住家將自家門口供人停車，一次收費300元，不料香客「捐香油錢」停車後，仍遭警方開單告發「違規停車」1200元。新年一開工就收到罰單，感嘆「一隻牛被剝2層皮」，地方政府沒有相應的停車位，以致外來香客慘被當「提款機」。

家住彰化員林的熊姓民眾說，大年初一他載著家人到北港朝天宮拜拜，廟的周邊人潮洶湧，他繞了快1個鐘頭，看到有人招手說「這裡可以停車」，他看到這處住家是當地東陽里長吳春美的服務處，雖然收費300元，但覺得有「里長掛保證」，應該是沒問題，因此在對方的指揮下「繳費停車」。

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熊先生說，大年初六他收到罰單，警方依交通管理處罰條例「不依『順行』方向停車」開罰。原來住家為了多收「停車費」，把車子指揮成「橫向」停車，如此一來可多收停車費，但已讓車主「入坑」，香客先繳300元「停車費」，再繳違規罰金，彷彿「一隻牛被剝2層皮」。

他表示，朝天宮號稱「全台最大媽祖廟」，每年新春期間和白沙屯媽祖駐駕吸引上百萬名香客前來拜拜，但地方政府卻無相應的停車場，以致住家和店家以「拜拜停車」為名，向香客收取停車費，警方新春又加強取締，「這感覺很不好」。停車被收錢，再遭到警方舉發取締，害車主違規，這感覺像詐欺，只是他不知里長是否知道橫向停車已違規。

記者致電里長吳春美，她說，鄰居向她借門口提供「香客方便」，她是「選民服務」，鄰居並不知警方會來取締「不依『順行』方向停車」，春節期間確有很多人被開單，但跟她借停車位的鄰居已向她說，很抱歉，若被開單的車主把罰單拿回來，鄰居願意替車主繳罰金。這應是被人檢舉，警方獲報到場開單告發，不是鄰居跟警方串通。

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