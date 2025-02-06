為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    黃少岑告別式台北舉行 警政署通令對竹聯幫執行掃黑專案

    竹聯幫幫主「么么」黃少岑。（資料照）

    竹聯幫幫主「么么」黃少岑。（資料照）

    2025/02/06 18:18

    〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫幫主「么么」黃少岑病逝，下月6日於台北市懷愛館（第二殯儀館）舉辦告別式，警政署為今通令全國各警察機關，針對竹聯幫實施強力注蒐其活動與不法事證，並執行掃黑專案行動，強調絕不允許幫派分子假借喪禮等公開活動，高調活動聚集壯大聲勢，要求從嚴部署防制勤務。

    警政署表示，依相關刑事判決指出，竹聯幫及其於國內、外各地分設的分部或堂口，平日即糾眾從事各種不法犯罪活動，為典型的犯罪組織，近期傳聞竹聯幫幫主將由劉振南接掌，已通令各掃黑專責隊深入調查，尤其針對劉振南及該犯罪組織核心幹部，實施強力注蒐不法事證。

    另各警察機關同步採「系統性掃黑」、「全方位打擊」模式，結合各公務機關與相關犯罪掃蕩專案行動，以不間斷掃蕩幫派成員、查扣不法金流、裁罰依附行業場所等強勢作為，徹底刨除幫派活動。

    至於告別式部分，警政署表示，各相關警察機關須強化防處作為，包括由轄區台北市警局主動約制相關人員，於治喪過程中不得明、暗示為幫派組合或其成員，並以不動員、不串聯、不以幫派組合名義參加為原則；另亦通報各警察機關，針對國內各幫派組合動員參加告別式情形，持續蒐報、即時約制，不容幫派分子藉機滋事，或高調動員聚集。

    告別式當日台北市警局需嚴密部屬專案勤務，並全程蒐證，針對出入會場之人、車依據警察職權行使法相關規定落實攔檢盤查，尤其不得有動員未成年人到場之情形，一旦有違法情事將立即依法處置；並將約制要求移靈車隊，以行經必要路線為限，嚴禁繞街遊行，避免造成交通堵塞影響民眾行車安全。

    警政署提醒，組織犯罪防制條例已明定「犯罪組織聚集不解散罪」刑責，對於在告別式活動會場等公眾得出入之場所聚集3人以上，若以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為幫派組織之成員，或與幫派組織或其成員有關聯等情事，警方均將嚴正執法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播