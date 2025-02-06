黃少岑告別式台北舉行 警政署通令對竹聯幫執行掃黑專案

竹聯幫幫主「么么」黃少岑。（資料照）

2025/02/06 18:18

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫幫主「么么」黃少岑病逝，下月6日於台北市懷愛館（第二殯儀館）舉辦告別式，警政署為今通令全國各警察機關，針對竹聯幫實施強力注蒐其活動與不法事證，並執行掃黑專案行動，強調絕不允許幫派分子假借喪禮等公開活動，高調活動聚集壯大聲勢，要求從嚴部署防制勤務。

警政署表示，依相關刑事判決指出，竹聯幫及其於國內、外各地分設的分部或堂口，平日即糾眾從事各種不法犯罪活動，為典型的犯罪組織，近期傳聞竹聯幫幫主將由劉振南接掌，已通令各掃黑專責隊深入調查，尤其針對劉振南及該犯罪組織核心幹部，實施強力注蒐不法事證。

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另各警察機關同步採「系統性掃黑」、「全方位打擊」模式，結合各公務機關與相關犯罪掃蕩專案行動，以不間斷掃蕩幫派成員、查扣不法金流、裁罰依附行業場所等強勢作為，徹底刨除幫派活動。

至於告別式部分，警政署表示，各相關警察機關須強化防處作為，包括由轄區台北市警局主動約制相關人員，於治喪過程中不得明、暗示為幫派組合或其成員，並以不動員、不串聯、不以幫派組合名義參加為原則；另亦通報各警察機關，針對國內各幫派組合動員參加告別式情形，持續蒐報、即時約制，不容幫派分子藉機滋事，或高調動員聚集。

告別式當日台北市警局需嚴密部屬專案勤務，並全程蒐證，針對出入會場之人、車依據警察職權行使法相關規定落實攔檢盤查，尤其不得有動員未成年人到場之情形，一旦有違法情事將立即依法處置；並將約制要求移靈車隊，以行經必要路線為限，嚴禁繞街遊行，避免造成交通堵塞影響民眾行車安全。

警政署提醒，組織犯罪防制條例已明定「犯罪組織聚集不解散罪」刑責，對於在告別式活動會場等公眾得出入之場所聚集3人以上，若以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為幫派組織之成員，或與幫派組織或其成員有關聯等情事，警方均將嚴正執法。

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