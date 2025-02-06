狠心老翁涉殺7旬婦分屍丟河 家中血跡經DNA鑑定屬死者

高市警方今天在前鎮運河5號船渠一帶打撈到數十塊疑似林婦的屍塊。（民眾提供）

2025/02/06 18:16

〔記者許麗娟／高雄報導〕家住高雄市楠梓區的林姓婦人（71）歲2日離家失蹤，警方追查林婦當日傍晚曾騎機車載友人張翁（71歲）前往張位於前鎮區的住家後即未離開，但張翁堅稱林婦當日即離開，警方前晚二度前往張翁家搜索，發現房間、地板和浴室等有血跡噴濺痕跡，懷疑婦人已遭殺害，今日上午在前鎮運河打撈到疑似人體左腳掌等多塊身體組織，但張翁仍堅稱對林婦的去向並不清楚，不過經初步DNA鑑定，張翁住處血跡已證實為林婦。

據了解，林婦與先生已分居多年，現與兒媳和孫女一家4口同住在楠梓，張翁則獨居在前鎮，據張翁向警方供稱，與林婦是相識10多年的友人，2日林婦雖有到他家，但只待了半小時即離去，辯稱不知林婦去向，而林婦家人則表示不認識張翁，也不清楚2人的關係。

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警方掌握相關監視器畫面，發現林婦2日下午6點多到張翁家後即未外出，反而張翁在3日上午6點至10點曾多達12次外出，其中5次騎著腳踏車並載有裝著物品的塑膠袋前往前鎮運河5號船渠一帶，返家時塑膠袋反而變小，認為形跡可疑，因此懷疑婦人恐遭殺害，專案小組因而報請高雄地檢署指揮偵辦。

5日晚上8點50分左右，警方持拘票到張翁住處將他緝捕到案，由於屋內已經過整理，現場肉眼看不出有命案痕跡，但經鑑識人員在張翁住家鑑識採證，發現房間、地板、浴室等有多處血跡噴濺痕等生物跡證，警方今日一早循線前往張翁多次騎腳踏車外出前往的前鎮運河第5船渠，一整天下來陸續撈出多塊疑似人體組織的屍塊，其中1塊最明顯的是1隻左腳掌，認為張翁涉嫌重大，因此將張依殺人罪移送高雄地檢署偵辦並聲請羈押。

高市警方今天在前鎮運河5號船渠一帶打撈到數十塊疑似林婦的屍塊。（民眾提供）

林婦二日離車載著張翁至張前鎮住家的身影。（民眾提供）

林婦二日騎車離開楠梓區住家的身影。（民眾提供）

涉嫌殺人分屍的張翁，3日一早在4小時內曾12次騎著腳踏車外出。（民眾提供）

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