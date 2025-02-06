保母害嬰腦重傷判刑4年 今再遭判賠1411萬餘元

蕭姓保母害嬰兒重傷，刑事二審依成年人傷害兒童之身體致重傷罪對蕭婦判刑4年，民事一審今再判蕭婦應賠償嬰兒及其父母共1411萬餘元。示意圖。（法新社）

2025/02/06 17:52

〔記者溫于德／台北報導〕蕭姓保母被控疏於注意年僅9月大的嬰兒，害其腦部遭受撞擊導致重傷。刑事一審原依業務過失傷害致重傷罪對蕭判刑1年6月，二審認定她犯成年人傷害兒童之身體致重傷罪，加重改判至4年徒刑；民事部分，一審今判蕭應賠償嬰兒及其父母共1411萬餘元，理由尚未提供。

檢方調查，蕭婦自2019年2月11日起受託照顧嬰兒，卻疏於注意害嬰兒頭部，導致腦部遭重力撞擊，受有「左側硬腦膜下血腫併腦病變併癲癇並有後續腦部萎縮併發症」，導致「動作發展遲緩」、「雙側性皮質失明」、「交通性水腦症」。

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嬰兒父親後來見小孩返家有叫不醒且四肢癱軟的情況，緊急送醫急診並經轉送馬偕醫院、台大醫院，才知小孩受害，由嬰兒母親報警處理。然蕭婦供稱，當下餵食嬰兒，嬰兒忽然往後仰，頭部碰到安全軟墊，當下有哭並嘔吐。

檢方認為，無論嬰兒頭部的傷是否因為搖晃或撞擊造成，均是在托育期間發生，因此屬蕭婦未盡照料注意義務，且嬰兒事發前身體並無異樣，診斷證明書也記載嬰兒腦部出血非自身疾病造成，腦部傷勢並已達身心障礙程度，決定依業務過失致重傷罪起訴蕭婦。

刑事一審士林地院指蕭婦受託代為照顧嬰兒並收取報酬，卻未善盡義務防止嬰兒受傷，見嬰兒傷後又未立即將人送醫，並考量嬰兒因為蕭婦的疏失而需面對漫長且艱辛的復健之路，且嬰兒雙親不僅無法見小孩如其他孩童正常發育，更要耗費時間、精力、金錢在旁協助、陪同等，加上雙方並未達成和解，決定依業務過失傷害致重傷罪對蕭判刑1年6月。

案經上訴，刑事二審高等法院依證據改認蕭婦犯成年人傷害兒童之身體致重傷罪，並指蕭婦不僅未道歉，還對嬰兒的家長提出妨害名譽告訴，決定對蕭婦加重改判至4年徒刑。全案已上訴最高法院。

民事部分，一審士院今判蕭婦應賠償嬰兒1111萬餘元、其父母各150萬元，共1411萬餘元。可上訴。

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