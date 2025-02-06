網咖男睡了13歲少女！「我是渣男 妳第1次給了我」 訊息10年後成鐵證

網咖男與國中少女發生性關係，事情雖已發生近10年，男子仍被判8年。（資料照）

2025/02/06 16:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化Me Too事件再一樁！現年30歲的陳男，20歲時在一間網咖顧吧台，遇到1名年僅13歲的國二女生（A女），將她帶回家，發生性關係2次，後來不歡而散。前年Me Too運動爆發，A女在網路發表自己曾遭「渣男硬上」的過去，並到警局報案對陳男提告，陳男矢口否認性侵。事件雖已發生近10年，但A女保留2人的message對話紀錄，其中陳男提到「我就是這麼渣，妳的第一次給了我……」，這一句話讓法官認定，陳男確實欺負13歲的少女，因此依刑法第222條第1項第2款之對於未滿14歲之男女犯強制性交罪判處8年徒刑。

A女說，她13歲時轉到某國中就讀，經常流連網咖，她在那裡認識陳男，有一次陳男約她到家裡看電視，看到一半，陳男就把她抱到房間，脫掉她的衣服、內褲後對她性侵，過程中她一直說「不要」，因為「這是我的第一次」，「第一次」被奪走後，陳男卻對她說「這又沒有什麼，很正常」。

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A女表示，她出身非常傳統的家庭，有處女情節，第一次就該給未來結婚對象，被奪走，非常在意，她被性侵後心情低落，多天沒有去上課，為了減輕傷痛，她「自我催眠」把對方當作「男朋友」，但仍一直做惡夢，這件事對她傷害很大。如今回想，自己是被騙上床。

但陳男說， 當時A女來網咖找朋友，說自己很無聊，後來他要下班回家，A女就說要陪他回家，回家後他在睡覺，沒有跟她發生關係，休息一下她就說要走。如果A女被性侵，為何「當時不報警」。

但陳男的簡訊向A女稱自己是渣男，並提及A女「第一次」性行為是與他發生，而且揶揄A女是否因「第一次」遭他奪走，而對他用情至深。

承審的法官表示，此事發生已經10年，相關人的記憶可能模糊，但從被告的Messenger對話內容來看，被告確曾默認A女與他發生第一次性行為。雖然被告辯稱不知對方未滿14歲，但長期在網咖上班，理應知道被告僅就讀國中，因此所辯不足採信。被告與未滿14歲之男女犯強制性交罪判處8年徒刑。

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