台88線貨車遭追撞 駕駛斷掌骨折送醫

消防人員使用破壞器材救出受困的張男。（屏東縣消防局提供）

2025/02/06 16:47

〔記者陳彥廷／屏東報導〕往返高雄市及屏東縣的交通要道台88快速公路今天近中午發生重大車禍，40多歲鄭男駕駛小貨車不知何故於中途故障，無法切向外側的他只能在內側車道靜止待援，但仍遭後側40歲張男所駕3.5噸貨車撞上，而原要救援的拖吊車也被目擊也已接近卻仍差了幾台車無法將鄭男救出險境。

快速公路內側車道車速極快，但台88已在2個月內發生兩起內側車故障靜止遭撞事故，而今天的事故造成鄭男因為腳掌斷肢大失血，先後送潮州安泰醫院後，再轉送長庚搶救。

請繼續往下閱讀...

屏東縣消防局於上午10時47分獲報，台88線竹田鄉19.9公里處東向往竹田方向發生車禍待救助，因傳出有人受困，派遣特搜大隊、萬丹及新園分隊共計5車11人前往，11時12分，萬丹分隊回報使用破壞救助器材將2名受困傷者脫困完成，交現場救護人員做急救處置。

前方貨車因承受全部撞擊力量，駕駛鄭男當場失去意識，且左腳被撞斷肢、右腳骨折，先送潮州安泰醫院急救，因大失血再轉送高雄長庚救治，而張男因左腳掌受傷卡於車內，經消防人員使用機具救援脫困後，送往國軍醫院救治，雙方酒測皆為0。

警方強調，該處屬非筆直路段，因此駕駛更應緊盯前方路況，呼籲行駛高速公路或快速道路時，如遇車輛故障應立即開啟警示燈，並設置故障標誌，待援期間，車上所有人員都應下車至車輛下游之護欄外或安全處所待援，並「面向車道」以隨時警戒後方來車。

消防人員使用破壞器材救出受困的張男。（屏東縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法