移民署攜手勞發署 助移工轉任中階技術人員留台

有不少企業雇主參與。（記者王冠仁翻攝）

2025/02/06 15:57

〔記者王冠仁／台北報導〕近年台灣產業結構改變，外籍移工已成為不少產業中不可或缺的勞動力，為此，移民署今天與勞動力發展署移工留才久用服務中心，合作舉辦「移工留才久用方案宣導說明會」，移民官現場向雇主解說移工留用申請轉任中階技術人員與相關居留規定，為移工在台留用提供具體指引，有32家企業參與響應。

移民署表示，截至去年底，在台外籍移工人數已突破82萬人，為多數產業及家庭的重要人力支柱，政府已於2022年通過移工留才久用方案，並滾動式放寬條件，目前移工在台工作期間只要連續達6年、受聘僱於同一雇主累計達6年、或累計達11年6個月以上，且薪資、技術條件符合相關申請條件，可由其雇主協助將移工申請轉任中階技術人員繼續留用及延長居留期限。

請繼續往下閱讀...

此外，依入出國及移民法有關永久居留規定，在台合法居留5年，每年居住183天以上，且每月薪資逾2倍基本工資或取得乙級以上技能檢定，得向居住地移民署服務站申請，而取得永久居留之外籍人士，在台居留期限不受限制，也能自由從事工作。

移民署提醒，外籍人士取得永久居留後，個人資料若有變更仍須向移民署服務站申請更新，且永久居留期間，最近5年平均每年居住仍需達183日，若有出國1至2年之必要，可線上申請外僑永久居留證出國報備，方可確保在台永久居留權益不受影響。

移民署今天舉辦「移工留才久用方案宣導說明會」。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法