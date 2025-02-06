林姿妙涉貪判刑12年半 1/24已聲明上訴

國民黨籍宜蘭縣長林姿妙（右）涉貪遭判刑12年6月，雖被內政部停職，近日仍多次受邀參與縣府活動，3日開工向縣府職員拜年，今天還與代理縣長林茂盛（中）一同到冬山鄉草湖玉尊宮參拜。（宜蘭縣政府提供）

2025/02/06 15:59

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國民黨籍宜蘭縣長林姿妙涉貪一審被判刑12年6月，雖被內政部停職，近日仍多次受邀參與縣府活動。本月3日開工向縣府職員拜年，今天還與代理縣長林茂盛一同到冬山鄉草湖玉尊宮參拜。面對官司訴訟，辯護律師已於1月24日提出聲明上訴狀「主張無罪」，具體理由尚在撰寫，預計下週五補送上訴理由狀。

針對林姿妙涉貪案，宜蘭地院去年12月31日宣判，認定林姿妙收賄證據不足，但圖利事證明確，圖利罪部分處有期徒刑7年、褫奪公權6年，財產來源不明罪，處2年6月、褫奪公權2年，特殊洗錢罪3年6月，應執行有期徒刑12年6月，褫奪公權6年。

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林姿妙辯護律師今天表示，上月16日收到判決書後，在過年前最後一天上班日的24日，已提出聲明上訴狀，具體上訴理由還在研擬，將在充分撰寫後討論，希望下週五送出，全案主張無罪，包括法院認定圖利部分，林姿妙並未交辦公務員用違法方式處理免徵土增稅等，均會提出相關事證具體說明。

宜蘭地檢署本月3日也提出上訴，理由包括認為地院把檢方起訴的「收賄罪」變更為「圖利罪」，事實認定有誤，且刑度過輕，扣除礦業公司負責人林錫欽，將其他包括林姿妙在內的14名被告提起上訴。

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