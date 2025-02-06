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    高雄7旬婦外出未返家遭分屍 73歲嫌犯殺人罪送辦

    警消今於前鎮區五號船渠打撈屍塊。（讀者提供）

    警消今於前鎮區五號船渠打撈屍塊。（讀者提供）

    2025/02/06 16:06

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名年逾70歲趙姓婦人2月2日從楠梓區住家騎車外出，載1名張姓男子回前鎮區住家後失蹤，警方據報啟動緊急協尋，調閱監視器鎖定張男涉案，昨晚持拘票緝獲張男到案，並於張男住家採證到多處血跡噴濺痕等生物跡證，將他依殺人罪移送高雄地檢署偵辦並聲請羈押，以利後續擴大偵辦。

    警方調查，趙姓婦人2月2日17時05分許，從楠梓區住家騎乘機車外出，他的兒子發現母親當夜未返家，且手機同時無法撥通，隔天2月3日10時到楠梓警分局報案協尋。

    楠梓警分局啟動緊急協尋，調閱監視器畫面發現，趙婦當天騎車載1名男子回前鎮區民宅後，便失去行蹤，警方為求慎重，針對年長者失蹤案件，比照重大刑案偵辦，立即結合刑警大隊及前鎮分局，共同派員追查婦人下落。

    警方調閱監視器發現，婦人騎乘機車附載張男（73歲），於2日18時許進入張男前鎮區住處後便無外出，另警方以科技偵查比對監視影像發現，張男2月3日清晨6時至10時許數次外出，形跡可疑。

    警方發現張男多次出沒前鎮區5號船渠附近，懷疑婦人恐遭殺害棄屍河中，立即由專案小組報請高雄地檢署指揮偵辦，昨晚20時50分許持拘票，在張男前鎮區住處旁，將張男查緝到案。

    市警局鑑識中心派員到張男住家鑑識採證，發現張男屋內有多處血跡噴濺痕等生物跡證，涉嫌重大，不過否認行兇，僅稱與趙婦為朋友關係。

    警方今於前鎮區5號船渠打撈屍塊，至於為何原因痛下殺手，仍待警方調查釐清，全案將依殺人罪移送高雄地檢署偵辦並聲請羈押，以利後續擴大偵辦。

    婦人2日騎車離開楠梓住處畫面。（民眾提供）

    婦人2日騎車離開楠梓住處畫面。（民眾提供）

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