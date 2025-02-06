主動出擊！詐團4個月詐4億元 警搗破逮明仁會份子18人

出金車手李男在郵局匯款。（記者徐聖倫翻攝）

2025/02/06 16:33

〔記者徐聖倫／新北報導〕主動出擊！新北市刑警大隊偵一隊去年9月透過刑大詐欺防治辦公室提供的資料，鎖定李姓車手並前往新莊某郵局清查，恰巧遇見李男正在匯款，當下將其逮捕，並繼續蒐集線索，同月將詐欺集團一舉搗破。警方表示，以楊姓男子為首的詐團等18人，不到半年就狠詐超過4億元，經調查這些人還有竹聯幫明仁會背景，楊男等18人昨日被新北地檢署依詐欺、組織、洗錢等罪嫌起訴。

據悉，新北刑大詐防辦定期會清查有異樣的匯款紀錄，偵一隊去年9月中主動持資料到新莊區某郵局查詢，發現19歲李姓男子匯款紀錄異常，常單日匯出數十筆5000元至數十萬元不等的金額，而恰巧李男當日就在郵局匯款，警方隨即將其逮捕，並依法送辦。

請繼續往下閱讀...

警方經過溯源，發現李男在詐欺集團擔任出金車手，持續調查鎖定了詐欺集團於新莊區思源路某社區大樓內據點，去年9月底持搜索票前往查緝，當下將有毒品前科的30歲主嫌楊男逮捕，後續再於板橋、土城、中和等地，將詐團成員共17人陸續逮捕歸案。

警方扣回贓約500萬元，查出這個集團投放假投資廣告在各大社群媒體，誘拐被害人投資期貨、股票、基金，致使被害人大量入金，但出金時卻百般刁難，甚至搞消失，經營4個多月下來，不法獲利估算超過4億元。

楊男辯稱，自己只是被雇用掛名當公司人頭，完全不知其中有犯罪行為，但其餘成員則反指就是楊男一首操控，且這個集團疑似還有竹聯幫明仁會背景。警詢後，依詐欺、組織、違反洗錢防制法等罪嫌，將楊男等18人送辦，昨日被新北地檢起訴。

警方搗破詐團，逮捕主嫌楊男等共18人。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法