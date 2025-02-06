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    紐西蘭籍男丟護照街頭露宿20天 警助他返國團圓

    32歲紐西蘭籍鍾姓男子，因護照丟失，加上有精神狀況，20天前護照丟失後，就在台北露宿街頭整整20天。（記者鄭景議翻攝）

    32歲紐西蘭籍鍾姓男子，因護照丟失，加上有精神狀況，20天前護照丟失後，就在台北露宿街頭整整20天。（記者鄭景議翻攝）

    2025/02/06 16:16

    〔記者鄭景議／台北報導〕32歲紐西蘭籍鍾姓男子，因護照丟失，加上有精神狀況，20天前護照丟失後，就在台北露宿街頭整整20天，南港分局警方巡邏時發現鍾男在街上徘徊，上前關心才發現鍾男出狀況，趕忙聯絡移民署專勤隊及紐西蘭商工辦事處，最後成功讓鍾男返國與家人團聚。

    警方今日表示，當時南港派出所警員簡璟勝、林冠呈執行巡邏勤務，接獲報案有可疑人士徘徊於南港路一段，警方到場瞭解發現是有1名男子未消費卻滯留店家內，關心時男子神色驚慌想離去，員警細看發現他眼情呆滯、精神顯有異狀，檢視他身上僅有1張紐西蘭汽車駕照，查證過程中男子不停自語手機要充電，員警就先帶他回所替手機充電。

    後續對談中訝異得知男子因護照遺失，露宿街頭近20天，2員先行聯繫移民署專勤隊確認其身分為紐西蘭籍32歲鍾姓男子，另通知紐西蘭商工辦事處，恰巧鍾男遺失的護照及衣物剛由熱心人士送返辦事處，辦事處隨即派員至所交還鍾男私人物品，2員細心叮嚀鍾男收好護照，辦妥住宿後儘速購買機票返國與家人會合。

    但日前警方巡邏時又見到鍾男衣衫襤褸流浪街頭，於是主動聯繫家屬，發現鍾男疑因為精神有異，無法使用金錢及信用卡辦理旅宿入住，雙親也因分住中國及日本無法即時照料，後續三方商議先治療再返國，由辦事處協助醫療費用給付，但鍾男數度抗拒診治，經員警安撫、說服加上歸鄉情緒終使鍾男減緩躁動，成功搭上救護車送醫治療。

    隨後南港派出所收到紐西蘭商工辦事處感謝函，提及鍾男治療後順利返國並與家人團聚，感謝警方發揮高度耐心及同理心，彰顯關懷民眾的服務理念。

    隨後南港派出所收到紐西蘭商工辦事處感謝函，提及鍾男治療後順利返國並與家人團聚，感謝警方發揮高度耐心及同理心，彰顯關懷民眾的服務理念。（記者鄭景議翻攝）

    隨後南港派出所收到紐西蘭商工辦事處感謝函，提及鍾男治療後順利返國並與家人團聚，感謝警方發揮高度耐心及同理心，彰顯關懷民眾的服務理念。（記者鄭景議翻攝）

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