死刑釋憲後首例！新竹輪胎行縱火害死8親人 陳彥翔無期定讞確定逃死

新竹市東大路正義輪胎行2022年6月大火釀8死，嫌犯陳彥翔與家人口角後縱火肇禍，一審判死刑，二審高等法院合議庭認為他符合自首要件，改判無期徒刑，最高法院今駁回高檢署的上訴，判無期徒刑定讞。（資料照）

2025/02/06 15:13

〔記者張文川／台北報導〕新竹市東大路正義輪胎行前年6月遭縱火，凶手陳彥翔因瑣事與家人起口角，憤而潑汽油燒自家店面、住處，導致陳母、妻子、3名子女等8位至親慘死，犯後還矢口否認，新竹地檢署起訴時求處死刑，新竹地院去年9月認為罪無可逭，判處死刑；高等法院二審去年12月11日撤銷死刑，改判無期徒刑、褫奪公權終身；最高法院今駁回高檢署的上訴，判無期徒刑定讞，陳彥翔確定逃死。

本件也是去年9月憲法法庭判決「死刑合憲」但嚴格限縮死刑的適用條件後，第一件上訴審判決後的定讞案件。

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高院認定，陳男所犯為最嚴重之犯行，應予最嚴厲的處罰，但陳男縱火後，於警消尚未發現是縱火時，於火場外即向警消坦承自首縱火，哭求警消趕快進場救他無意殺害的妻子與3子女，還一度向警方要求借槍欲自盡，合議庭認定符合自首要件，減刑為無期徒刑。

高檢署認為，陳彥翔基於殺人的直接故意，放火致8人死亡，符合犯罪情節屬最嚴重罪行，罪無可逭，非永久與世隔絕無以實現正義，應予判處死刑，因此上訴三審。死者家屬也在二審宣判後表明希望檢方上訴，盼改判死刑。

去年9月20日憲法法庭作做113年憲判字第8號判決，認定死刑合憲，但須採最嚴格的法律程序認定，諸如須犯最嚴重之罪行、合議庭須一致決才能判死刑、對精神疾症不得判死等等，大幅限縮死刑適用條件。陳彥翔案是此項憲判後，事實審原審判處死刑後的第一件上訴審判決，備受矚目，結果二審撤銷一審的死刑，改判無期徒刑。

檢方起訴指出，陳男因積欠債務而經濟狀況不佳，與同住的父母常因家務問題發生口角衝突，去年6月15日晚上9點40分許，陳因洗碗等家務事與父母激烈爭執，一怒開車到加油站買20公升92無鉛汽油，分裝於保特瓶內。

陳返回輪胎行後，將汽油潑灑在輪胎行1樓，點燃衛生紙引火，火勢一發不可收拾，陳母、妻子和3名子女、妹妹、大嫂和姪女等共8人葬身火窟，陳父因距離1樓門口較近，見逆子縱火後旋即逃出，倖免於難。

警方及消防人員獲報趕到現場，當場逮捕也遭燒燙傷的陳男。新竹地檢署依殺害直系血親尊親屬、殺人等罪，起訴陳男並建請判處死刑。

一審新竹地院審理時，陳彥翔雖否認殺人犯行，但種種證據顯示其縱火殺人犯行明確，有殺害直系血親尊親屬罪既遂、未遂、殺害兒童、殺人、放火燒毀住宅等罪的犯意及犯行，手段殘酷，造成重大傷亡結果，認有剝奪陳彥翔生命、永久與社會隔離的必要，量處死刑、褫奪公權終身。

檢、辯皆上訴二審，高等法院審理後，二審2024年12月11日宣判，認定案發當天陳買回汽油後，以台語揚言「林北如果瘋起來，我也敢死」，可見其放火燒家乃預謀計畫犯案，陳有殺害直系尊親屬父母的直接故意，對另7名死者有不確定（間接）故意，其中殺父部分為未遂。

高院認定，陳彥翔犯行確屬最嚴重情節，達可判處死刑程度，其動機、目的具倫理特別非難性，手段殘酷，但因員警到達、尚未發覺犯人及放火殺人的犯罪事實前，陳男即主動向員警說自己放火，並請求快點救人，符合自首要件，予以減刑，改判無期徒刑。陳男未上訴，檢方上訴。

最高法院今認為二審判決認定與量刑沒有違誤法令，依自首予以減刑的認定也無誤，檢方上訴沒有理由，駁回上訴，全案定讞。

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