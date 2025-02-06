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    上百噸連結車夾擊老車騰空 老翁駕駛逃死劫飽受驚嚇

    台64線今天驚傳聯結車與轎車車禍，林男駕駛滿載上百噸電線桿、H型鋼的聯結車，不慎擦撞沈姓老翁駕駛的轎車，導致沈翁駕駛的小車遭聯結車及高架橋水泥護欄夾擊；沈翁逃過死劫，飽受驚嚇；警方初判聯結車於縮減車道時，疑未注意車側狀況肇禍，車禍肇因仍待調查釐清。 （記者吳仁捷翻攝）

    台64線今天驚傳聯結車與轎車車禍，林男駕駛滿載上百噸電線桿、H型鋼的聯結車，不慎擦撞沈姓老翁駕駛的轎車，導致沈翁駕駛的小車遭聯結車及高架橋水泥護欄夾擊；沈翁逃過死劫，飽受驚嚇；警方初判聯結車於縮減車道時，疑未注意車側狀況肇禍，車禍肇因仍待調查釐清。 （記者吳仁捷翻攝）

    2025/02/06 16:16

    〔記者吳仁捷／新北報導〕台64線今天驚傳聯結車與轎車車禍，林男駕駛滿載上百噸電線桿、H型鋼的聯結車，行經東向高架路段，不慎擦撞沈姓老翁駕駛的轎車，導致沈翁駕駛的小車遭聯結車及高架橋水泥護欄夾擊，老翁持續鳴按喇叭，肇事駕駛才停車；警方、消防到場， 目睹險況，擔心上百噸大型貨物隨時可能墜落，壓傷受困沈翁，連忙協助脫困，沈翁逃過死劫，卻飽受驚嚇。

    三重警分局今天上午9時許獲報，台64線東向（往新店方向）16k路段，傳出一輛直行連結車變換車道時，在縮減車道撞上同向直行的轎車，雙方車輛發生擦撞，也因為碰撞導致車上駕駛受困。

    警方到場，發現54歲林男駕駛聯結車肇事，行經事發路段與72歲沈翁駕駛車輛，因在縮減車道爭道時碰撞肇禍，導致沈翁座車遭夾困在大車跟高架橋水泥護欄之間，車身更因而離地50餘公分；沈翁說，事發時他正常行駛，未料大車越來越近，直到擦撞夾擊他，他連忙按喇叭警告對方，不然一定被夾扁沒命。

    警、消到場，發現聯結車不僅夾擊沈翁座車，車輛也夾擊因而騰空50餘公分，且上方還有上百噸的水泥電線桿、H鋼搖搖欲墜，連忙協助沈翁脫困；警方對肇事林男、遭撞沈翁酒測，都沒酒精反應，因沈翁飽受驚嚇，仍送醫檢查。

    警方到場疏導及現場測繪，通知清潔隊派員協助清理，案發後一個半小時移事故車，並恢復通車，至於車禍肇因，仍待調查釐清。

    台64線今天驚傳聯結車與轎車車禍，林男駕駛滿載上百噸電線桿、H型鋼的聯結車，不慎擦撞沈姓老翁駕駛的轎車，導致沈翁駕駛的小車遭聯結車及高架橋水泥護欄夾擊；沈翁逃過死劫，飽受驚嚇；警方初判聯結車於縮減車道時，疑未注意車側狀況肇禍，車禍肇因仍待調查釐清。 （記者吳仁捷翻攝）

    台64線今天驚傳聯結車與轎車車禍，林男駕駛滿載上百噸電線桿、H型鋼的聯結車，不慎擦撞沈姓老翁駕駛的轎車，導致沈翁駕駛的小車遭聯結車及高架橋水泥護欄夾擊；沈翁逃過死劫，飽受驚嚇；警方初判聯結車於縮減車道時，疑未注意車側狀況肇禍，車禍肇因仍待調查釐清。 （記者吳仁捷翻攝）

    台64線今天驚傳聯結車與轎車車禍，林男駕駛滿載上百噸電線桿、H型鋼的聯結車，不慎擦撞沈姓老翁駕駛的轎車，導致沈翁駕駛的小車遭聯結車及高架橋水泥護欄夾擊；沈翁逃過死劫，飽受驚嚇；警方初判聯結車於縮減車道時，疑未注意車側狀況肇禍，車禍肇因仍待調查釐清。 （記者吳仁捷翻攝）

    台64線今天驚傳聯結車與轎車車禍，林男駕駛滿載上百噸電線桿、H型鋼的聯結車，不慎擦撞沈姓老翁駕駛的轎車，導致沈翁駕駛的小車遭聯結車及高架橋水泥護欄夾擊；沈翁逃過死劫，飽受驚嚇；警方初判聯結車於縮減車道時，疑未注意車側狀況肇禍，車禍肇因仍待調查釐清。 （記者吳仁捷翻攝）

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