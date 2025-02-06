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    新埔遠東紡織爆炸案亡者張駿瑀 檢察官完成相驗

    新埔遠東紡織爆炸案現場工程師張駿瑀送新竹台大分院後重傷不治，下午新竹地檢署檢察官也完成相驗，並由犯罪被害人保護協會志工全程陪同協助。（記者洪美秀攝）

    新埔遠東紡織爆炸案現場工程師張駿瑀送新竹台大分院後重傷不治，下午新竹地檢署檢察官也完成相驗，並由犯罪被害人保護協會志工全程陪同協助。（記者洪美秀攝）

    2025/02/06 16:32

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹縣新埔鎮遠東新世紀紡織廠今天凌晨發生爆炸案造成2死19傷的重大工安意外，其中43歲的亡者張駿瑀送新竹台大分院，但已傷重不治。新竹地檢署檢察官下午1點前往醫院相驗遺體，大約停留半小時後，不發一語離開。而張駿瑀大體也交由家屬處理後事，但家屬傷心過度不願受訪，現場也由犯罪被害人保護協會志工陪同及安撫。

    新竹地檢署檢察官勘驗車大約下午1點駛進新竹台大分院太平間外，並快速進入太平間進行相驗，據了解，張駿瑀被送到醫院時已無生命跡象，經搶救仍宣告不治。家屬趕到醫院後，由犯保協會志工協助等待相驗，對發生此重大爆炸工安意外，家屬並未受訪。據側面了解，43歲的張駿瑀已婚，已在新埔遠東紡織廠工作4年，是紡織廠的現場操作工程師，其家人連夜趕到醫院，都悲傷汔不成聲，加上身心受創，在檢察官相驗後，已由禮儀社人員及犯保志工協助處理後事，對相關過程不願多說。

    新埔遠東紡織爆炸案現場工程師張駿瑀送新竹台大分院後重傷不治，下午新竹地檢署檢察官也完成相驗，並由犯罪被害人保護協會志工全程陪同協助。（記者洪美秀攝）

    新埔遠東紡織爆炸案現場工程師張駿瑀送新竹台大分院後重傷不治，下午新竹地檢署檢察官也完成相驗，並由犯罪被害人保護協會志工全程陪同協助。（記者洪美秀攝）

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