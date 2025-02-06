每年獲利100％？「整復中心」2年非法吸金1.2億 中檢起訴2人

台中地檢署歷經半年多偵辦，今天依違反銀行法等罪名起訴吸金1.2億元的林男等2人。（記者張瑞楨攝）

2025/02/06 16:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署去年偵辦林姓男子與盧姓女助理，涉嫌以投資「酸痛皇連鎖整復中心」連鎖店，每年獲利可達42.86％至100％等騙詞，於短短2年向社會大眾吸金1億2000萬元，但僅支付1324萬餘元紅利，這個龐氏騙局就此吹破，台中地檢署今天（6日）依違反銀行法等罪名起訴林男與盧姓助理。

起訴書指出，林男是一家公司的負責人，2021年間台中市南屯區成立「酸痛皇連鎖整復中心」，之後改稱「雙福玥植萃調理保健中心」，號稱使用獨特調理精油與保健手法，多次配合民間中醫師，籌辦深入偏鄉、巡迴全台的免費義診，塑造該集團熱心公益的企業形象，並在臉書、電子網路及平面媒體廣為行銷宣傳。

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檢方指控，林男擬訂酸痛皇（雙福玥）按摩門店委託經營加盟合約書，宣稱完全不必參與門店經營事務，亦毋庸承擔營運盈虧風險，退出加盟時會返還全數加盟金，以加盟金100萬元至120萬元，年報酬率達42.86％至100％高額獎勵分紅的投資方案，於2021至2022年間，向民眾吸金共計1億2030萬元，但僅付約1324 萬1201元紅利，即無力償還，使投資民眾求償無門。

起訴指出，林男為取信投資人，更指示盧姓助理利用吸金款項，為公司虛偽增資，以蒙混投資民眾，檢調去年（2024年）6月18日搜索8個處所，查扣委託經營加盟合約書109份，以及紅利發放明細表等證據資料。

全案於今天（6日）偵結，檢察官對林男與、盧女2人提起公訴，並聲請沒收不法犯罪所得1億餘元，其中，林男起訴罪名是違反銀行法的非法經營收受準存款業務達1億元以上之罪、公司法的未實際繳納股款、商業會計法的利用不正當方法致使財務報表發生不實結果、刑法的使公務員登載不實等罪名，盧女則是公司法的未實際繳納股款、商業會計法的利用不正當方法致使財務報表發生不實結果、刑法使公務員登載不實等罪名。

檢方強調，民間加盟投資管道眾多紛雜，常有不法犯罪份子隱身其中，以合法掩飾非法，從事詐騙或吸金犯行，嚴重紊亂金融秩序，舉凡宣稱一本萬利、全無風險者，都只是吸引民眾投入鉅額資金之話術，台中地檢署呼籲民眾應具備正確投資觀念，審慎選擇投資標的與管道，切勿輕信不明業者華麗言詞。

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