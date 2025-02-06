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    南投國姓鄉鐵皮屋大火狂燒 住戶安全逃出

    國姓鄉竹坑巷一間平房發生火災，火勢一發不可收拾。（南投縣消防局提供）

    國姓鄉竹坑巷一間平房發生火災，火勢一發不可收拾。（南投縣消防局提供）

    2025/02/06 15:26

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣國姓鄉竹坑巷1間鐵皮平房上午發生火災，消防分隊進行射水灌救後，火勢很快控制，而該戶住戶在發生火災第一時間已逃出，由於山區水源匱乏，等到支援分隊到達，進行水源中繼並協助殘火處理，起火原因有待火調人員調查。

    國姓鄉國姓村竹坑巷的1間鐵皮平房，是在今天清晨近6時起火燃燒，南投縣消防局接獲報案後，第一時間由國姓分隊出動人車到達現場，該間鐵皮平房已全面燃燒，熊熊火焰竄出，該分隊消防人員佈水線出水灌救，火勢很快就控制，但該屋位處山區，缺乏水源，等到埔里、雙冬、中心碑分隊的消防車抵達，隨即支援送水，讓殘火得以完全熄滅。

    該平房燒毀，家具、電器用品付之一炬，所幸住戶在火災發生第一時間已逃出，確認無人受困在屋內，而詳細起火原因須待火調人員調查釐清，由於本週在埔里、國姓各發生一起火災，消防局提醒民眾小心用電、用火，以保障生命財產安全。

    國姓鄉鐵皮平房發生火災，屋內烈焰熊熊。（南投縣消防局提供）

    國姓鄉鐵皮平房發生火災，屋內烈焰熊熊。（南投縣消防局提供）

    發生火災的平房，家具、電器付之一炬。（南投縣消防局提供）

    發生火災的平房，家具、電器付之一炬。（南投縣消防局提供）

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