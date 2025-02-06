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    首頁　>　社會

    遠東化纖總廠 近6年火警至少6起

    新埔遠化總廠被民眾指6年至少有6次火警，但萬沒想到開廠54年首度燒出人命。（記者黃美珠攝）

    新埔遠化總廠被民眾指6年至少有6次火警，但萬沒想到開廠54年首度燒出人命。（記者黃美珠攝）

    2025/02/06 15:11

    〔記者黃美珠／新竹報導〕遠東新世紀遠東化纖總廠的北廠區棉6廠北廠今天凌晨的災爆意外，已經造成2死、2命危、12傷以及5人過度換氣被送醫。附近居民們質疑這已經不是道生第1次外洩釀災，之前多是造成空氣或鳳山溪水污染。根據縣府消防局資料顯示，從2018年起到今天，遠化新埔總廠有通報的火警就有6次，其中今天最為嚴重，是開廠54年來首度燒出人命，讓附近居民嚇得喊「想搬家了」。

    根據縣府環境局資料顯示，遠化新埔總廠自2010年起因固定污染源、移動污染源以及營建工程造成空污和水污，一共被發23件，總罰鍰超過370萬。

    23件中，與道生油洩漏有關的包括2010年冷卻水池混入道生油、2014年7月輸送管線法蘭破裂、2019年鍋爐異常、2020年水媒漿鍋爐區所屬幫浦軸封故障、2024年1筆違反水污防治法，主要是廢水排放超過管制標準，被罰20萬4000元。

    當地居民説，遠化新埔廠多年來小火警不斷，去年11月初也因排氣風車故障引發棉6廠附近的廠房火警，如果加上今天這次，6年來至少起火6起，沒想到竟釀出人命，讓他們有人忍不住喊「真的想搬家了」。

    新埔遠化總廠被民眾指6年至少有6次火警，但萬沒想到開廠54年首度燒出人命。（圖由讀者提供）

    新埔遠化總廠被民眾指6年至少有6次火警，但萬沒想到開廠54年首度燒出人命。（圖由讀者提供）

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