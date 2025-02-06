小吃店女陪侍與人夫牽手、擁抱 法官認逾越交友分際判賠人妻25萬

基隆小吃店李姓女陪侍酒後與人夫牽手、擁抱，挨人妻提告求償30萬元，法院判李女須賠償人妻25萬元。（示意圖）

2025/02/06 14:58

〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓女子結識已婚陳男後，在公開場合與陳男牽手、擁抱，引發陳妻不滿提告李女侵害她配偶權，求償台幣30萬元，並要求李女道歉。基隆地院審理時，李女坦承酒後曾與陳男牽手、擁抱，但未與陳發生性行為，未惡意侵害李女配偶權，但法院認為，牽手、擁抱屬夫妻間表示愛意舉措，李女明知陳男已婚仍與其牽手擁抱，已逾越一般交友分際，判李女要賠償陳妻25萬元。

陳妻起訴主張，李女在基隆市一家小吃店任職，與先生認識4、5年之久，多次在公開場合牽手、擁抱，還以陳的女友、老闆娘自居，現在還懷有身孕，懷疑與先生有染，提告控告李女侵害她配偶權，索賠30萬元精神慰撫金，與向她道歉。

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法院審理時，李女表示，她是透過友人在聚餐時認識已婚的陳男，她會與朋友開玩笑，酒後雖會與陳男牽手、擁抱，但並非惡意侵害陳妻配偶權，她目前雖懷孕，但她未曾與陳男發生性行為，小孩的父親也不是陳；她願意賠償，但拒絕道歉。

判決指出，從陳妻提出她與陳男的對話錄音顯示，陳男曾向陳妻坦承與第三者育有子女，但並未明確指出第三者就是李女，因此無足夠證據認定李女與陳男確有發生性行為，並因此懷孕。

不過，李女與陳男公開牽手、擁抱，法官認為上述行為屬夫妻間表示愛意舉措，李女明知陳男已婚仍與其牽手擁抱，已逾越一般交友分際，判李女要賠償陳妻25萬元。

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