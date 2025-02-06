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    罕見！台中女貼「偷窺出沒注意」照片 男主角提告肖像權敗訴

    張男控告陳女侵害肖像權與名譽權，台中地院認為陳女是基於自我防衛等理由，判決張男敗訴。（記者張瑞楨攝）

    張男控告陳女侵害肖像權與名譽權，台中地院認為陳女是基於自我防衛等理由，判決張男敗訴。（記者張瑞楨攝）

    2025/02/06 14:38

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓女子認為張姓男子於去年（2024年）間，有窺視她屋內的行徑，遂擷取監視器拍攝的張男騎機車途經的畫面，張貼自宅大門並備註「偷窺出沒注意」，張男以侵害肖像權與名譽權為由控告陳女索賠20萬，台中地方法院認為，陳女是基於自我防衛目的，並非商業或惡意等不法利用，並未侵害張男肖像權，另外，陳女也向警方報案控告張男跟蹤騷擾罪，備註「偷窺出沒注意」，也是有事實基礎，據此駁回張男之訴，陳女不用賠償。

    判決書指出，陳女於去年（2024年）7月14日起，於自家大樓1樓大門，張貼張姓男子臉部及其機車照片，並加註「偷窺出沒注意」，引發張男不滿，向台中地方法院提起民事訴訟，他控告陳女侵害肖像權、名譽權，聲明應賠償20萬元。

    陳女答辯指出，張男從去年3月23日起至8月23日期間窺視她，她選用張男五官部分遮蔽、模糊難辨的監視器畫面，避免公開張男完整容貌，應屬合理使用，未侵害張男肖像權，至於「偷窺出沒注意」是她親身經歷，是陳述公開場所發生的事實，並未侵害張男名譽權，亦在防衛她自己的權利上並未逾越必要程度，聲明張男之訴駁回。

    台中地方法院認為，陳女張貼的照片，是由陳女架設於自宅前的監視器擷取，足以認定陳女是基於自我防衛目的，陳女並非商業或惡意等不法利用，尚難構成侵害張男肖像權且情節重大。

    至於照片加註「偷窺出沒注意」等文字，嚴重侵害張男名譽權之說，法官認為，陳女之前以張男多次窺視她屋內為由，提起跟蹤騷擾刑事告訴，有台中市警察局豐原分局受理報案紀錄，顯示陳女備註的文字，是以存在事實為基礎，內容縱使令張男不快，或認為影響名譽，也難以認定張女有何故意或過失貶損張男的社會評價，張男主張陳女侵害肖像權、名譽權，請求賠償精神慰撫金並無依據，應予駁回，可上訴。

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