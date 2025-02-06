遠化大火釀2死 職安署：不排除管線外洩、第一時間沒遮斷

勞動部職安署副署長萬榮富受訪表示，遠化新埔總廠大火不排除是熱媒油管線外洩，第一時間又沒遮斷，以致一發不可收拾。（記者黃美珠攝）

2025/02/06 13:10

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣遠化新埔總廠今天凌晨爆炸起火，釀2死多人輕重傷，勞動部職安署副署長萬榮富今天親自帶隊抵達，準備救災告一段落後進入火場調查災變氣爆原因。

萬榮富説，初步了解，全案可能是熱媒油大量洩漏所致，洩漏時廠方也有自行偵察到並有火警警報，因為要做異常處理，把所有人集合，才會造成這麼大量的死傷。

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他説，因還沒進場調查，初步研判可能是熱媒油洩漏成災，不排除是管線老舊、甚至有破裂，而洩漏後第一時間又沒有馬上遮斷，才會一發不可收拾；但實際事發原因還待各單位相關調查共同釐清。

萬榮富説，所有石化廠都用道生油做熱媒油，雖然道生油不太容易起火，但還是會燒，且一燒起來就很麻煩。這種熱媒油本身就帶有溫度，燒起來後溫度可高達攝氏快300度，所以到底是什麼火源造成它燒起來，還有賴消防單位進行鑑識。

萬榮富説，他們平時對於使用道生油的業者都有自動檢查的規定，遠化也都有在做，只是法令並無強制這類管線使用多久後要做更新。廠內歸該署列管的設備有：鍋爐、壓力容器等，管線不在列管範圍，但有訂定基本的業者自主檢點、測試等管理要求。

萬榮富説，未來進場後，他們除了要調查確認管線是否有破裂滲漏，對於廠內的作業環境、防護機制也會ㄧ併了解，且ㄧ定會開罰。而事發當下，他們就下令棉6廠必須停工，後續要他們復工審查合格才能復工。

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