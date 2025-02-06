北投慈后宮遶境活動在即 警方祭6大公約嚴防幫派滋事

北投分局長李紹榆主持約制座談會。（記者王冠仁翻攝）

2025/02/06 12:48

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市知名廟宇北投慈后宮，即將舉辦「北投聖母文化節」遶境活動。由於近來陸續發生新竹三環幫槍擊命案、天道盟軍師「川園」被擄走打斷腿等幫派案件，北投警方為避免有心人士趁遶境活動趁勢作亂，今天宣布當天除了部署警力進行交通管制，也會派員投入維安、蒐證，更在活動前邀集宮廟、陣頭負責人舉辦座談會，祭出6大目標行動公約，強力約制。

北投分局今天表示，此次活動將於本月8登場，為避免宮廟陣頭於遶境時產生衝突，北投警方邀集各宮廟、陣頭及紅壇負責人到場，召開「北投慈后宮慶典遶境座談會」，簽署「優質宮廟、文化北投－6大目標行動公約」，這6大目標分別為「各自主管理」、「低環保噪音」、「零聚眾鬥毆」、「交通要順暢」、「警民共協力」及「社會真期待」等約定，共同維護遶境文化。

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警方強調，現行組織犯罪條例第3條第2項及第4項，規定禁止幫派相關連結之事物出現，以及提醒各紅壇應依台北市展演用臨時性建築物管理辦法申請許可，並加以約制告誡嚴禁提供毒品、攜帶具殺傷力器械、不得違反刑事法令及嚴禁穿著幫派制服或旗幟等注意事項。

警方說，慈后宮遶境為北投區年度盛大宗教活動，遶境過程應保持市容整潔、降低炮竹聲響，並責由慈后宮主委及幹事建立遶境名冊，及指定糾察員在場協助疏導交通順暢及維持秩序，並強調嚴禁聚眾鬥毆及幫派份子藉機滋擾，警方將與廟方共同守護本土宗教文化。

警方舉辦約制座談會。（記者王冠仁翻攝）

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