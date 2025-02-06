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    東港安泰醫院大火蘇清泉500萬交保 屏縣府：尊重檢方偵辦

    屏縣府從上月（1月）14日起進行東港安泰醫院違建強制拆除，目前仍在執行中。 （資料照，屏東縣政府提供）

    屏縣府從上月（1月）14日起進行東港安泰醫院違建強制拆除，目前仍在執行中。 （資料照，屏東縣政府提供）

    2025/02/06 12:25

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕發生在去年（2024年）10月的屏東縣東港安泰醫院大火，造成9人死亡，屏東地檢署依過失致死等罪嫌偵辦，被列為被告的醫院創辦人、國民黨立委蘇清泉昨（5）日晚間訊後500萬元交保，引發廣大關注；屏縣府今天（6日）表示，尊重屏東地檢署的偵辦。

    屏東縣政府今天表示，針對東港安泰醫院火災造成重大傷亡案件，縣府尊重屏東地檢署的偵辦；至於大型違建則由縣府依序拆除中。

    屏縣府也強調，有關潮州安泰醫院及縣內其他醫療院所的違建查報，年後各轄鄉鎮市公所已陸續完成查報，將依違建處理程序辦理。

    東港安泰醫院去年10月3日發生大火造成8名患者及1名機電房員工9人身亡，經調查，安泰醫院竟有嚴重違建問題，起火的動力中心違建率超過3300%，屏縣府從上月（1月）14日起進行強制拆除，目前仍在執行中。

    全案檢方持續偵辦中，負責醫院安檢項目的安檢機構涉嫌簽證不實，檢察官認為郭姓安檢師有偽造文書之嫌，上月間訊後諭知40萬元交保，另一位醫院鄭姓水電技工30萬元交保。

    屏檢5日傳喚同列被告的安泰醫院創辦人蘇清泉及醫院總務長蘇威菘，晚間訊後依涉及過失致死等罪嫌，諭知兩人各500萬元、300萬元交保。

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