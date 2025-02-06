2死19傷 竹檢啟動遠化大火案司法調查和扶助死傷者機制

遠化新埔總廠的棉6廠大火，竹檢已啟動司法調查和扶助機制。（記者黃美珠攝）

2025/02/06 13:24

〔記者黃美珠／新竹報導〕針對遠化新埔總廠棉6廠2死19輕重傷重大災爆慘劇，新竹地檢署表示，他們已兵分2組人馬，分由主任檢察官邱志平、蔡宜臻領軍，各自偕同承辦檢察官周文如、犯罪被害人保護協會，分別啟動司法調查和扶助全案死傷者及其家屬的關懷機制。

新竹地檢署表示，針對今早遠東新世紀紡織廠棉6廠的重大火災爆炸事故，造成多人傷亡，檢方對罹難者、傷者以及其家屬深表深切哀悼與關懷。

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檢察長陳松吉獲悉後立即指示主任檢察官邱志平、蔡宜臻偕同檢察官周文如，跟新埔警分局、犯罪被害人保護協會新竹分會聯繫，隨時掌握救災狀況外，在確保消防救災、救人優先的前提下，即時啟動應變機制，作出以下部署：

1、外勤相驗部分：

已指派專責檢察官支援，所有法醫與應變車輛均待命，依據第一線救災狀況，在不影響救援、救災工作之前提下，隨時準備出發執行相驗作業，確保「即報即驗」，妥善迅速處理相驗程序。

2、事故原因調查部分：

為釐清事故原因，竹檢由主任檢察官邱志平、檢察官周文如指揮調查，將待救災告一段落後，指派消防及刑事專業鑑識人員進入事故現場，進行詳細調查與蒐證，全面釐清並深入調查爆炸事故肇因。

3、啟動被害人保護機制：由主任檢察官蔡宜臻協助犯罪被害人保護協會新竹分會同步啟動「一路相伴」服務，為被害者及其家屬提供醫療、法律協助與心理輔導，全力陪伴受害者及其家屬渡過難關。

他們將持續密切關注救災進度，確保司法調查順利進行，並提供受害者全面支持與協助。

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