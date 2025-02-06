買賣上億豪債欠繳千萬奢侈税 吸金犯之妻年前被管收

林婦出售上億豪宅卻欠繳千萬奢侈税，年前被北院裁定管收。（台北分署提供）

2025/02/06 13:04

〔記者溫于德／台北報導〕「利禾博」公司王姓負責人涉吸金被判刑定讞已入獄，其妻林婦另因出售台北市信義區的上億豪宅，卻欠繳奢侈稅，而被追稅並裁罰共1587萬元稅款，也被行政執行署台北分署列為欠稅大戶，並從4年前起聲請管收，全案歷經4年抗告，今年1月24日終由台北地院對她裁准管收，分署人員立即將林婦送往看守所執行管收。

「利禾博」王姓負責人被檢方查出，透過期貨外匯保證金的交易，向投資人詐騙美金110萬元、台幣280萬元；王男已被法院判刑7年定讞，並入獄服刑。

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王妻林婦另因於2012年以1億3800萬元出售北市信義區的豪宅，卻欠繳奢侈稅，被台北國稅局盯上而遭追稅並裁罰共1587萬元，再由台北分署將她列為欠稅大戶。

台北分署說明，林婦得知欠下鉅額稅款後，持續處分其名下上億元的資產，另經分署多次命她陳報財產，她都拒絕提出合理清償計畫，分署決定核發執行命令要她於2012年5月間到分署清償欠稅或提供擔保。

然林婦解釋她會處分資金，是為了替丈夫與「利禾博」清償欠債，並支付教會捐款、女兒赴美留學費用等；但台北分署指林婦說法沒有實據且無正當性，決定對她聲請管收。全案由北院於4年前首度駁回管收聲請，經分署提起抗告後，再經高等法院、最高法院數度發回重審，今年1月24日北院終於對林婦裁定管收，分署人員立即將林女送往看守所執行管收。

林婦出售上億豪宅卻欠繳千萬奢侈税，年前遭北院裁定管收。（台北分署提供）

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