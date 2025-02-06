54名中高階官警異動 縣市分局長21人換人做

新任南投縣警局集集分局長張基銘。（記者邱俊福翻攝）

2025/02/06 12:59

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署今天發布警政署科長、直轄市警察局督察、縣市警局分局長等重要警職人事案，共有54人異動，當中縣市警分局長21人換人做，而在分局長名單中，為提升駐外警察聯絡官陞遷發展與培養具國際事務能力的重要警職人才，前年修正「警察人員陞遷辦法」，對刑事局國際科駐外聯絡官免試保送，也首次於這次人事異動，為曾任馬來西亞、印尼聯絡官的刑事局偵七大隊隊長張基銘，接任南投縣警局集集分局長，這波人事將統一於2月10日辦理交接到任。

名單如下：

一、警政署科長及航空警察局臺北分局分局長部分

請繼續往下閱讀...

（一） 桃園市政府警察局犯罪預防科科長周益銘調任警政署秘書室科長

（二）臺北市政府警察局督察婁子才調任警政署保安組科長

（三）桃園市政府警察局督察呂芳典調任警政署教育組科長

（四）桃園市政府警察局督察陳孟欣調任警政署防治組科長

（五）基隆港務警察總隊副總隊長黃琨竣調任警政署交通組科長

（六）警政署防治組科長王志中調任航空警察局臺北分局分局長

二、直轄市政府警察局第四序列督察、專員及港警總隊副總隊長

（一）警政署行政組科長陳俊諺調任桃園市政府警察局督察

（二）桃園市政府警察局第四序列專員游政芳調任臺中市政府警察局督察

（三）保安警察第二總隊督察長謝錫釗陞任臺北市政府警察局督察

（四）鐵路警察局督察長王立德陞任新北市政府警察局督察

（五）宜蘭縣政府警察局主任秘書楊効宜陞任桃園市政府警察局督察

（六）新竹縣政府警察局督察長金秋華陞任桃園市政府警察局督察

（七）嘉義縣警察局主任秘書蔡進明陞任臺南市政府警察局督察

（八）保安警察第七總隊督察長張文峰陞任高雄市政府警察局督察

（九）臺中港務警察總隊副總隊長林志賢調任桃園市政府警察局督察

（十）花蓮港務警察總隊副總隊長卓晃央調任桃園市政府警察局第四序列專員

（十一）高雄港務警察總隊副總隊長黃烱賓調任高雄市政府警察局第四序列專員

（十二）臺北市政府警察局萬華分局副分局長廖立仁陞任基隆港務警察總隊副總隊長

（十三）臺南市政府警察局歸仁分局副分局長徐百瑄陞任臺中港務警察總隊副總隊長

（十四）保安警察第七總隊第四大隊大隊長廖正成陞任高雄港務警察總隊副總隊長

（十五）保安警察第六總隊第一大隊大隊長戴修身陞任花蓮港務警察總隊副總隊長

三、第五序列主任秘書、督察長

（一）澎湖縣政府警察局督察長林明鋒調任鐵路警察局督察長

（二）花蓮縣警察局主任秘書余中義調任宜蘭縣政府警察局主任秘書

（三）嘉義縣警察局督察長莊思神調任嘉義縣警察局主任秘書

（四）雲林縣警察局主任秘書呂芳逸調任保安警察第二總隊督察長

（五）連江縣警察局主任秘書陳文彬調任花蓮縣警察局主任秘書

（六）臺東縣警察局督察長葉文啟調任雲林縣警察局主任秘書

（七）雲林縣警察局斗六分局分局長黃念生調任澎湖縣政府警察局督察長

（八）新竹市警察局第一分局分局長羅裕城調任新竹縣政府警察局督察長

（九）基隆市警察局第二分局分局長楊宗昆調任連江縣警察局主任秘書

（十）宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長陳至瑋調任嘉義縣警察局督察長

（十一）彰化縣警察局彰化分局分局長廖志明調任保安警察第七總隊督察長

（十二）屏東縣政府警察局屏東分局分局長蔡培元調任臺東縣警察局督察長

四、縣（市）政府警察局分局長

（一）雲林縣警察局北港分局分局長張澤銘調任雲林縣警察局斗六分局分局長

（二）雲林縣警察局斗南分局分局長張明忠調任新竹市警察局第一分局分局長

（三）基隆市警察局第三分局分局長童寶賢調任基隆市警察局第二分局分局長

（四）宜蘭縣政府警察局礁溪分局分局長楊迪光調任宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長

（五）彰化縣警察局鹿港分局分局長林英煌調任彰化縣警察局彰化分局分局長

（六）彰化縣警察局北斗分局分局長黄世德調任彰化縣警察局鹿港分局分局長

（七）屏東縣政府警察局潮州分局分局長林明波調任屏東縣政府警察局屏東分局分局長

（八）新竹市警察局第三分局分局長侯興龍調任基隆市警察局第三分局分局長

（九）嘉義縣警察局竹崎分局分局長陳勇誌調任雲林縣警察局北港分局分局長

（十）南投縣政府警察局集集分局分局長林文智調任雲林縣警察局斗南分局分局長

（十一）南投縣政府警察局中興分局分局長陳科宏調任新竹市警察局第三分局分局長

（十二）花蓮縣警察局玉里分局分局長黃靖堯調任宜蘭縣政府警察局礁溪分局分局長

（十三）金門縣警察局金湖分局分局長楊志源調任彰化縣警察局北斗分局分局長

（十四）屏東縣政府警察局枋寮分局分局長林俊雄調任屏東縣政府警察局潮州分局分局長

（十五）澎湖縣政府警察局望安分局分局長吳誌權調任嘉義縣警察局竹崎分局分局長

（十六）桃園市政府警察局八德分局偵查隊隊長黃一航陞任澎湖縣政府警察局望安分局分局長

（十七）刑事警察局偵查第七大隊隊長張基銘陞任南投縣政府警察局集集分局分局長

（十八）新北市政府警察局刑事警察大隊偵查第六隊隊長梁献堂陞任南投縣政府警察局中興分局分局長

（十九）新北市政府警察局刑事警察大隊偵查第五隊隊長黃清暉陞任花蓮縣警察局玉里分局分局長

（二十）臺中市政府警察局大甲分局交通組組長王貞惠陞任金門縣警察局金湖分局分局長

（二十一）新北市政府警察局三重分局行政組組長盧恒隆陞任屏東縣政府警察局枋寮分局分局長

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法