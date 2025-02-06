和吳乃仁餐敘 北檢5名檢察官移送檢評會個案評鑑

台北地檢署。（資料照）

2025/02/06 12:55

〔記者王定傳／台北報導〕有立委爆料，去年12月欠國家1億7千多萬元的前台糖公司董事長吳乃仁，現身於台北市中山北路二段的高檔無菜單料理餐廳，席間竟有台北地檢署檢察官徐名駒等5人；北檢今公布行政調查結果，將參與餐敘的北檢檢察官徐名駒、涂永欽、陳鴻濤、李建論及主任檢察官林錦鴻，移送檢察官評鑑委員會進行個案評鑑。

檢方調查，去年12月2日，徐名駒的民間友人、「柏君人力資源管理顧問公司」負責人陳啟莊，邀徐名駒餐敘並表示要作東，雙方擇定於同年12月26日晚間聚餐，原本說好是在北市松江路上的「My灶」餐廳聚餐，後來陳啟莊得知友人另一餐敘地點，即北市中山北路2段45巷內的「Ad Astra」餐廳，因取消包廂訂位要賠5萬元違約金，遂臨時承接該餐廳8人包廂；此外，陳另邀約吳乃仁參加，徐則約其他4名檢察官參與。

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檢方調查，當晚聚餐從晚間6時30分開始，陳啟莊先抵達包廂，徐名駒等5名檢察官陸續到場，席間，陳啟莊接聽電話外出後，旋於6時43分許帶吳乃仁及另名女性友人進入包廂用餐，餐敘進行至晚間9時39分結束，吳乃仁及其友人先行離去，徐、陳等6人於9時40分許再離去。

檢方調查，當日飲宴費用（含8人套餐【每人6000元】及酒水、服務費）共5萬8696元，由陳啟莊以信用卡刷卡方式支付。

檢方認為，當時吳乃仁與陳啟莊在北檢並無涉及刑事偵查、公訴或執行案件，且徐等5名檢察官也沒偵過吳、陳所涉刑案，當日餐敘言談內容，未涉及個案請託或關說等不當情事。

但檢方認為，吳乃仁所涉台糖公司售地背信案件前經法院刑事判決有罪確定，經法院民事判決賠償台糖公司1億1796萬餘元，遭立委質疑台糖追討欠款情形，屬形象具爭議政治人物。

檢方認為，徐名駒事前對陳啟莊邀約吳乃仁一事應屬知情，竟容任他安排高價餐廳與吳乃仁餐敘，並由陳啟莊支付超乎一般正常社交禮俗標準的高價飲宴費用，形成檢察官與吳乃仁進行奢華飲宴並接受招待的外觀，他主約此次與身分、職務顯不宜的飲宴活動，已損及檢察官公正、廉潔形象，以他違反檢察官倫理規範，情節重大，依法官法規定請求移送檢評會個案評鑑。

至於其他4名檢察官，雖不知道吳乃仁會赴宴，但他們對社交對象未予詳查即貿然赴宴，席間見吳乃仁現身亦未採取適當拒卻或離開舉措，事後亦不察何人付款而同受招待，言行有失謹慎，同樣請求移送檢評會個案評鑑。

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