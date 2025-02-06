思念家鄉味？印尼移工進口「炸雞腸」謊報衣服 恐要坐牢

印尼移工米達進口「炸雞腸」等雞肉製品，卻謊報是衣服，一審與二審判刑6月，圖為海關檢疫犬執行任務畫面。（農委會防檢局提供）

2025/02/06 12:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕印尼移工米達，於2022年間從家鄉進口「炸雞腸」等含有雞肉製品的食品，共計24公斤，被財政部關務署台北關發現，印尼不是農委會公告的禽流感與新城病（新城雞瘟）的非疫區，不得輸入雞肉食品，他全盤否認進口，但承認自己有申報進口衣服一批，這批「炸雞腸」可能有人冒用他的名字進口，法官不採信，依非法輸入應施檢疫物罪判6月，如判刑確定，須入獄服刑。

判決書指出，印尼移工（外勞）米達，明知印尼不是農業委員會公告的高病原性家禽流行性感冒（禽流感）及新城病非疫區，竟於2022年10月，接續委託不知情的東方航空貨運有限公司，向財政部關務署台北關，申報從印尼輸入「炸雞腸」32包，以及含有雞肉的炸豆乾13包，重量合計24公斤，經台北關會同東方航空貨運公司人員開箱查驗，由航空警察局台北分局報請台中地檢署偵辦起訴。

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台中地院審理時，米達辯稱他沒有輸入這批貨物，他也不知道是誰輸入的，但他承認自己在EZ WAY（快遞收貨人實名認證APP）點擊確認申報進口衣服。

法官認為，這批快遞貨物確實是米達申報輸入進口，米達也承認EZ WAY帳號，從申辦至今都是自己使用，米達辯詞不足採信，他在我國並無犯罪紀錄，素行尚稱良好，但擅自進口來自非疫區的動物產品，可能傳播動物傳染病病原體，危害國內動物及人民健康，犯後飾詞否認犯行，未見悔意，依違反動物傳染病防治條例的非法輸入應施檢疫物罪，判處有期徒刑6月。

米達上訴二審，並指上述「炸雞腸」等食品，是2022年10月10日從印尼雅加達寄出，距離他的家鄉地車程約4小時半，如何可能僅為寄送雞腸等小吃，而舟車勞頓驅車4個多小時之後再寄送？顯然不合理，他仍與一審相同，辯稱這不是他進口的貨物，不過，高等法院台中分院見解與一審相同，駁回米達的上訴，維持一審判決，可再上訴三審。

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