夜闖中捷親子廁所偷抽菸 癮君子被活逮最高罰1萬

翁男在中捷親子廁所內偷抽菸。（警方提供）

2025/02/06 12:47

〔記者許國楨／台中報導〕台中市翁姓男子近日在中捷親子廁所內偷抽菸，因佔用過久長時間未離開被檢舉，站務人員發現異常前往查看，當場逮個正著，捷警也迅速到場查處，翁男坦承違規，經蒐證後，警方依《菸害防制法》移請市府衛生局裁罰，最高恐面臨1萬元罰鍰。

台中市捷運警察隊表示，本月2日凌晨0時19分，值班警員接獲捷運行控中心通報，表示有旅客於捷運松竹站親子廁所內違規抽菸，經檢舉被站務人員發現後，男子隨即將菸頭丟入馬桶沖走，捷警第一分隊員警林意賢、黃冠賓到場後，配合值班站長查證身分，行為人經查為33歲翁姓男子。

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面對員警詢問，翁男表示知道捷運站不能吸菸，但想說已經深夜了沒什麼旅客，所以才躲進廁所偷抽菸，對於違規吸菸一事坦承不諱，員警隨即拍照蒐集菸灰等物證，全案依菸害防制法移請衛生局裁罰。

台中市捷運警察隊指出，根據《菸害防制法》第18條第5款之規定，民眾不得於大眾運輸工具、計程車、遊覽車、捷運系統、車站及旅客等候室等地點吸菸，違反者，依同法第40條第2項規定，可處2000元以上1萬元以下罰鍰，請民眾務必遵守相關禁菸規定，切勿心存僥倖，避免荷包失血及影響侵害其他乘客權益，共創舒適、無菸害污染搭乘捷運環境。

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警方拍照蒐集菸灰等物證。（警方提供）

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