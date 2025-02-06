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    首頁　>　社會

    19歲車手被逮自稱混血兒 被問混哪裡竟回「混社會」

    許男從台東到高雄擔任車手，但錢沒取到，先被警方逮捕。（民眾提供）

    許男從台東到高雄擔任車手，但錢沒取到，先被警方逮捕。（民眾提供）

    2025/02/06 12:17

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄鄭姓男子（48歲）因誤信網路社群投資，被要求須繳納94萬元「中籤股票」的股金，鄭男於昨（4）日面交前報警，警方前往現場埋伏，現場逮到自稱投資公司「外務員」的許姓男子（19歲），許男落網後被問叫什麼名字，竟回「我混血兒」，警問「混哪裡」，卻回說「混社會」，後才坦承是「越南」，讓員警啼笑皆非。

    鼓山分局龍華所指出，鄭男報案稱在TikTok社群媒體上看到投資短影音，被「高收益」、「輕鬆賺」、「簡單好操作」等話術吸引，依指示加入LINE群組，欲投資對方聲稱「穩賺不賠」的外匯及新股認購，後續被告知新股已中籤，要求繳交94萬元股金，所幸面交前夕鄭男察覺異狀，機警向警方求證，經警方研判此為典型投資詐騙手法，決定將計就計誘出詐團車手。

    警方於昨日上午先在鼓山區鄭男與車手面交地點埋伏，見時機成熟時，當場向前圍捕車手許男，許男落網時被員警查驗身分，卻假裝聽不懂台語自稱是混血兒，員警進一步追問是混哪裡，卻回應「混社會......混越南」。

    據了解，許男是台越混血的新二代，但中文流利，家住台東，卻被詐團「外派」到高雄擔任車手收取收害者的面交款項，這下錢沒賺到，反而涉及詐欺、洗錢防制法等罪嫌被移送法辦。

    警方查扣車手許男身上的偽造工作證及手機等證物。（民眾提供）

    警方查扣車手許男身上的偽造工作證及手機等證物。（民眾提供）

    警方查扣車手許男身上的偽造工作證及手機等證物。（民眾提供）

    警方查扣車手許男身上的偽造工作證及手機等證物。（民眾提供）

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