遠化新埔總廠爆炸 老員工竹縣議員羅美文質疑人力精簡過頭、設備老舊

勞動黨榮譽黨主席、新竹縣議員羅美文，以老員工身分質疑遠化人力精簡過頭、欠缺訓練又設備老舊，才會多年來老是頻傳火警等工安意外。（記者黃美珠攝）

2025/02/06 12:36

〔記者黃美珠／新竹報導〕勞動黨榮譽黨主席、新竹縣議員羅美文今早以遠化新埔總廠老員工的身分質疑今天凌晨釀2死19傷的大火慘劇，是因遠化長期以來人力精簡過頭、遠工教育訓練不足，設備老舊之故。

羅美文説，遠化新埔總廠在1971年就開始量產，他也曾是遠化的老員工，也曾帶領大家在這裡發起工運跟資方抗爭。

請繼續往下閱讀...

他説，遠化長期以來人力精簡過頭，造成員工工作過勞，平時訓練又不足，加上設備都已經老舊欠缺汰換，以致近年火警等工安意外頻傳。

遠化總廠經理陳金新説，這次事發原因初步了解是生產聚脂纖維過程中所需的熱源，也就是「道生油」從熱媒管中外洩。道生外洩後油體有部分會有汽化現象，濃度過高到一定程度是有氣爆的問題。

他説，熱媒管他們每年都會定檢管線線路，去年也有，何以會有滲漏，造成「道生油」外洩？他們將交由公部門調查釐清。

至於羅美文所言不是事實，他們聘僱員工一切依勞基法輪班制，早班早上8點到下午4點，中班從下午4點到深夜24點，夜班從凌晨0點到次日早上8點。今天不幸罹難的同仁就是夜班同仁。

陳金新直言，事發後棉6廠立刻停工，多少影響整個總廠的營運，但他們平時就有應變計畫，會把整個衝擊降到最小。

遠化新埔總廠經理陳金新受訪強調，他們的輪班制完全依勞基法的規定。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法