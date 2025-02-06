東港安泰醫院9死火警500萬交保 蘇清泉現身避談違建問題

國民黨屏東縣黨部今天舉行新春團拜，蘇清泉也現身黨部受訪。（記者陳彥廷攝）

2025/02/06 11:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮安泰醫院去年10月爆發大火釀9死命案，創辦人、國民黨立委蘇清泉列被告，昨天以500萬元交保，今天國民黨屏東縣黨部舉行新春團拜，蘇清泉也出面受訪回應。

東港安泰醫院大火引發全台關注，事後發現全院多達近半是違建，屏東地檢署針對案件進行調查、釐清責任，專案小組承辦檢察官昨天以被告身分傳喚安泰醫院前院長蘇清泉、總務長蘇威菘，訊後認被告蘇清泉涉犯刑法第276條過失致死罪及建築法第91條第2項有供營業使用事實之建築物，其所有權人、使用人違反建築物合法使用與其構造及設備安全規定致人於死罪，犯罪嫌疑重大，由專案小組承辦檢察官諭知交保500萬元；認被告蘇威菘涉犯刑法第276條過失致死罪，交保300萬元。

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蘇清泉今早先是感謝屏東縣政府的幫忙，也稱很感謝地檢署的用心，全案現在還在偵辦當中，所以自己不方便透露。

蘇清泉並未針對違建問題正面回應，強調他和醫療團隊救人、照顧病人，是其一生的職業，他強調，醫院要重新站起來，大家都非常努力，他們會在屏南扮演重度責任醫院的角色，持續來努力。

蘇清泉指出，複合性的重大天災，經衛生福利部災害小組也來了三次評鑑、評核，當時結論有3個，第一就是醫護人員盡心盡力救治病人，背病人下來等等，即便說是斷電，表現可圈可點。其二則是非戰之罪，其三衛福部的評核是說有一些動線，過程、材料要改進的，這會馬上改善，他們也遵行這個方向一直在努力，希望大家也給他們支持，他自認做心臟外科醫師是其一世職業，不論其擔任什麼角色，就是他一輩子的志業。

地檢署則強調，全案涉及專業火調勘驗等等，將持續調查相關事證，儘速釐清事實及責任歸屬。

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