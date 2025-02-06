改裝賽車參賽卻起火 賽車手拒付車廠維修費鬧上法院

夏姓賽車手比賽時賽車起火，拒付維修費鬧上法院。示意圖。（資料照）

2025/02/06 11:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕夏姓男子將愛車改裝後去參加賽車比賽，卻果車子開不到5千公里就漏油還起火，他認為車廠沒有把賽車改好，讓他在賽場上漏氣，因此拒付20萬元尾款，被車廠告上法院，由於雙方各執一詞，法官傳喚夏男的贊助商出庭，贊助商指出，車廠有按夏男指示更換多項零組件，法官也認為漏油因素不是車廠所造成，因此認定車廠請求有理，判夏男應付19萬餘元。

判決指出，2022年6月起，夏姓男子為了參加賽車比賽，陸續將3輛車送至車廠維修、改裝，同年12月，3輛車完成整修後，夏男開車去比賽時，其中一輛更換過渦輪的愛車卻出現漏油，甚至還在賽場上起火，夏男認為車廠沒把車修好，讓他開不到5千公里就出現漏油情況，因此拒付20萬元維修尾款。

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車廠屢次催討不到維修費，於是將夏男告上法院，高雄地方法院鳳山簡易庭審理時，夏男認為雙方信賴已破滅，且漏油的賽車已轉交其他車廠修繕，自己就算要結清尾款，也不應該付全額；由於雙方各執一詞，法官傳喚夏男的贊助商出庭時，贊助商指出，夏男把車送去改裝、維修時，有看到車廠聽從夏男指示，把改裝品都裝到賽車上。

法官認為，夏男的贊助商對車輛為何修繕、改裝，改裝方式、目的等均能詳為說明，證述內容未完全袒護任一方，因此認定他的證述可採信，加上漏油起火的原因無法證明與更換中古渦輪所有關，因此認定車廠請求有理，判夏男應應付19萬餘元，可上訴。

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