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    20歲水電工揪同窗好友當車手 遭警方破獲起訴

    東勢警方經邱嫌等人移送偵辦。（圖由警方提供）

    東勢警方經邱嫌等人移送偵辦。（圖由警方提供）

    2025/02/06 11:04

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市20歲邱姓水電工月入4.5萬左右，因工作勞累職務倦怠詢問國小同學介紹工作，因而被詐團招募為車手頭，邱嫌又找來高中同學許嫌當監控手及同學的弟弟18歲黃嫌當車手，3人一同從事詐騙犯行，在面交地點遭東勢警方查獲，全案日前經檢方以加重詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪嫌起訴在案。

    東勢警分局今日指出，接獲林姓民眾報案，稱在臉書看到投資廣告，經點擊連結加入一假投資群組，並要求下載「瑩宇」假投資APP進行投資，依詐團指示匯款100萬及面交40萬元後，林男想要出金時卻遭百般阻撓，才驚覺遭到詐騙。之後詐團食髓知味，誘騙被害人再交付50萬元保證金即可連本帶利領回投資款項，警方獲報後與被害人展開警民合作，在面交地點當場查獲車手黃男到，查扣現金50萬元、工作手機、工作證、收據、工作用私章等證物。

    警方於面交地點附近發現1部可疑車輛，經攔查查獲車手頭邱嫌及監控手許嫌。警方調查，在邱嫌查扣手機的聊天紀錄中，發現邱嫌與詐欺上手「面試」車手黃嫌的過程，要求黃嫌用於偽造工作證的照片髮型要整齊、頭部要端正、項鍊要拿掉，還提供黃嫌購買面交道具的費用，一切皆為了能取信於被害人，讓被害人落入詐騙的圈套中。日前全案經檢察官偵查終結，認定邱嫌等3人從事詐欺犯罪事證明確，依法提起公訴在案。

    東勢警分局呼籲民眾，在投資前應先做足功課並循政府認證的官方管道進行投資，任何號稱有「內線交易」、「穩賺不賠」一定是詐騙，如有發現可疑情事，請撥打165反詐騙諮詢專線諮詢查證，以免遭受詐騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    邱嫌與詐欺上手「面試」車手黃嫌的過程，要求黃嫌用於偽造工作證的照片髮型要整齊，才能取信於被害人。（圖由警方提供）

    邱嫌與詐欺上手「面試」車手黃嫌的過程，要求黃嫌用於偽造工作證的照片髮型要整齊，才能取信於被害人。（圖由警方提供）

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