知名景觀餐廳老闆夫妻互控外遇 法院准離

北部一對夫妻感情生變，士院判准離婚，並要妻子給付婚後剩餘財產差額783萬餘元給丈夫。（情境照）

2025/02/06 10:51

〔記者溫于德／台北報導〕一對在北部經營知名景觀餐廳的夫妻，丈夫於3年前指控妻子外遇在先，還先提出離婚訴訟，並反指他數度與異性宴飲作樂，心碎的他決定放下這段婚姻，訴請離婚。士林地院審結指夫妻感情已消逝，判准離婚，並要妻子給付婚後剩餘財產差額783萬餘元給丈夫；可上訴。

丈夫狀告法院，指夫妻34年前結婚，是妻子先與股東存在超友誼關係，致兩人感情生變，但他知道感情無法強求，同時念及舊日情愛及往日情份，冀望以時間抹平傷害，仍以禮、以情對待妻子，未曾動怒，希望回復美滿婚姻，並以同居住、經營共同事業，沖淡一切。

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丈夫說，夫妻即便於14年前和平協議暫時分居，彼此仍互知對方住所，也共同經營餐廳，妻子卻於4年前提起離婚訴訟，還數度稱他在外與異性友人飲宴作樂，他哀莫大於心死決定訴請離婚，並請求分配夫妻婚後剩餘財產。

妻子解釋，婚後她數度因懷孕與丈夫發生不快，且丈夫確實與異性過從甚密並擅自離家，丈夫還在外人面前毫不避諱地與女友人互稱男女朋友，她還被丈夫的「女友們」打電話挑釁，丈夫更長達十年對她毫不關心。

妻子也強調自己不辭辛勞經營餐廳，讓丈夫在毫無付出情況下坐收漁翁之利，丈夫卻不斷向外借款，又怒罵員工而影響餐廳經營，甚至把鉅額款項藏匿海外，再反過來向她分配婚後剩餘財產，還為爭奪餐廳經權對她提告偽造文書罪，幸檢方對她不起訴，因此她同意離婚，以還給雙方清靜和平的生活。

妻子最後指丈夫婚後完全沒有家事勞動，對家庭生活也無任何付出，加上雙方分居十多年，丈夫信用卡費也都由她負責繳納，因此法院若認為丈夫得以分配婚後剩餘財產，也應該予以免除，才算公平。

士院指這對夫妻的感情基礎因為長期分居消逝殆盡，且兩人均無繼續維持婚姻關係的意願，判准離婚；並考量夫妻婚後對於財產增加均有貢獻，判妻子應給付婚後剩餘財產差額783萬餘元給丈夫。

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