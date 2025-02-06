遠化大火2死19傷！空品監測有機揮發物一度高達3.13ppm

新竹縣新埔鎮遠東新世紀化纖總廠大火造成2死19傷。（新竹縣府消防局提供）

2025/02/06 10:32

〔記者黃美珠／新竹報導〕遠東新世紀化纖總廠棉六廠今天凌晨大火造成2死19傷的不幸事件，新竹縣環保局在火場周邊設7個微型空品監測器監控空氣品質，早上9點10分一度監測到揮發性有機物濃度高達3.13ppm，但40分鐘後已下降到1.57ppm。

新竹縣長楊文科一早到場了解救災狀況，指示消防局全力救火、環保局監控火災對周邊空氣品質的影響，並責成縣府社會處、勞工處全力幫助死傷的本國和外籍移工及其家庭給予必要的協助。楊文科從救災現場出來後受訪説，對於這起不幸他深感不捨和關切，目前火勢已經控制仍在灌救當中。

請繼續往下閱讀...

縣府環保局長蕭宏杰說，他們在火場周邊設7個微型空品監測器持續監控空氣品質中。

其中在遠化總廠的北廠、棉六火場下風處在早上9點10分時，一度監測到揮發性有機物的濃度高達3.13ppm，比正常環境下的略高，但同一監測點40分鐘則下降到1.57ppm。

蕭宏杰説，前述數字代表周邊空氣會讓人感到不舒服跟不適。他們依照現在盛行風做模擬狀況，研判火災造成的空污是往竹北高鐵這附近擴散，請竹北、竹市東區呼吸道敏感者若需出門建議配戴口罩，但因為「熱」是往「上」擴散的，而一般民眾是位在地面，所以大家暫時也無須過度擔心，因為目前檢測的數據數值都還算是正常的。

新竹縣長楊文科到場關心。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科一早到場關切火場搶救進度。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府環保局長蕭宏杰説，他們在火場周邊設了7個微型空品監測器監控空品狀況，基本上最近火場處的揮發性有機物是有略高正常環境值。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法