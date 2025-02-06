為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    遠化大火2死19傷！空品監測有機揮發物一度高達3.13ppm

    新竹縣新埔鎮遠東新世紀化纖總廠大火造成2死19傷。（新竹縣府消防局提供）

    新竹縣新埔鎮遠東新世紀化纖總廠大火造成2死19傷。（新竹縣府消防局提供）

    2025/02/06 10:32

    〔記者黃美珠／新竹報導〕遠東新世紀化纖總廠棉六廠今天凌晨大火造成2死19傷的不幸事件，新竹縣環保局在火場周邊設7個微型空品監測器監控空氣品質，早上9點10分一度監測到揮發性有機物濃度高達3.13ppm，但40分鐘後已下降到1.57ppm。

    新竹縣長楊文科一早到場了解救災狀況，指示消防局全力救火、環保局監控火災對周邊空氣品質的影響，並責成縣府社會處、勞工處全力幫助死傷的本國和外籍移工及其家庭給予必要的協助。楊文科從救災現場出來後受訪説，對於這起不幸他深感不捨和關切，目前火勢已經控制仍在灌救當中。

    縣府環保局長蕭宏杰說，他們在火場周邊設7個微型空品監測器持續監控空氣品質中。

    其中在遠化總廠的北廠、棉六火場下風處在早上9點10分時，一度監測到揮發性有機物的濃度高達3.13ppm，比正常環境下的略高，但同一監測點40分鐘則下降到1.57ppm。

    蕭宏杰説，前述數字代表周邊空氣會讓人感到不舒服跟不適。他們依照現在盛行風做模擬狀況，研判火災造成的空污是往竹北高鐵這附近擴散，請竹北、竹市東區呼吸道敏感者若需出門建議配戴口罩，但因為「熱」是往「上」擴散的，而一般民眾是位在地面，所以大家暫時也無須過度擔心，因為目前檢測的數據數值都還算是正常的。

    新竹縣長楊文科到場關心。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科到場關心。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科一早到場關切火場搶救進度。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科一早到場關切火場搶救進度。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府環保局長蕭宏杰説，他們在火場周邊設了7個微型空品監測器監控空品狀況，基本上最近火場處的揮發性有機物是有略高正常環境值。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府環保局長蕭宏杰説，他們在火場周邊設了7個微型空品監測器監控空品狀況，基本上最近火場處的揮發性有機物是有略高正常環境值。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播