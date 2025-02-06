屏檢認東港安泰醫院大火9死與違建有關 創辦人蘇清泉要負相當大責任

安泰醫院大火燒出大違建問題，檢方認定火災與違建有關。（資料照）

2025/02/06 10:43

〔記者李立法／屏東報導〕屏東東港安泰醫院大火釀9死案，燒出該院大違建問題，屏東地檢署昨以涉及過失致死及違反建築法罪嫌重大，諭知立委蘇清泉500萬元交保，引發各界關注；檢方認為該起火警與違建有關，蘇清泉身為安泰創辦人，醫院現有規模多在他擔任院長期間建立，恐得為這起悲劇負起相當大的責任。

屏檢指出，安泰醫院大火專案小組承辦檢察官昨以被告身份傳喚安泰醫院前院長蘇清泉、總務長蘇威菘，訊後認為蘇清泉涉犯刑法第276條過失致死罪及建築法第91條第2項有供營業使用事實之建築物，其所有權人、使用人違反建築物合法使用與其構造及設備安全規定致人於死罪，因嫌疑重大，諭知500萬交保；負責醫院財務及相關設備的胞兄蘇威菘涉犯刑法第276條過失致死罪，300萬交保。

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屏東縣政府於大火後查出安泰醫院院區內的A、B、C、D棟及復健大樓，都有大規模違建，其中大火中死傷最嚴重的D棟，西南側的動力中心為領有使用執照的1層樓機房，領照面積僅65.68平方公尺，卻垂直增建成地上5層，違建面積高達1510平方公尺，違建率超過3300%，院區總違建率47.2%，全院範圍內幾近一半是未申請建照的違法建築物。

檢方偵辦後認定安泰醫院火警與違建問題有關，重金交保的蘇清泉一手創建安泰醫院，恐得為這起重大死傷的大火悲劇負起相當大責任，全案後續發展備受各界關注。

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