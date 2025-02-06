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    留學夢碎！家變讓「她」成應召女 被捕見恩客送便當淚崩

    訊後警方將外籍應召女移請移民署專勤隊辦理收容。 （記者王捷攝）

    訊後警方將外籍應召女移請移民署專勤隊辦理收容。 （記者王捷攝）

    2025/02/06 10:36

    〔記者王捷／台南報導〕南警昨破獲一處藏身舊飯店的應召站，帶回15名外籍應召女、6名嫖客，以妨害風化、人口販運等罪移送飯店邢姓負責人。其中泰國變性人阿楠（化名）來台留學期間因家中破產才轉行，她被逮後還有恩客送來便當，讓她當場落淚。

    據了解，阿楠以留學簽證入台，原在語言學校學中文，留學期間父親車禍過世，家中公司破產，無力支付她在台的費用，因此踏入八大業陪酒，簽證到期後，她仍滯留台灣，透過朋友介紹，從台北到台南從事賣淫工作。

    該飯店曾在2023年發生虐童致死案件，這次被警方掌握情報有應召站進駐，經長期蒐證後，5日下午出動41名警力突襲飯店，持搜索票進入飯店，先控制櫃檯，取得萬用鑰匙，接著逐一檢查房間，只要敲門不回應，就開門搜索。

    警員開了90多間房手都軟了，最後查到賣淫外籍女子有15名，分為泰國、越南、緬甸及印尼籍，其中8名逾期居留，還有嫖客6名，並逮捕獲邢姓飯店負責人，現場查扣賣淫所得69萬4700元、媒介賣淫所得16萬300元，還有保險套、潤滑油等證物。

    阿楠與其他賣淫女子被帶回警局時，有一名長期捧場的恩客得知阿楠被捕，急忙買了便當和卸妝用品在警分局門口苦等，她接過後頓時淚流滿面。

    警方指出，該應召集團透過社群平台散布訊息，嫖客需加入指定的LINE帳號預約交易，並依指示前往飯店，直接進入房間與賣淫女子交易，全程應召成員 不現身，會進一步釐清集團是否涉及強迫或人口販運。

    訊後警方將邢姓負責人依違反妨害風化罪、人口販運防制法移送台南地檢署偵辦，賣淫外籍女子則送請移民署專勤隊辦理收容。

    警方起初證物與85萬多的不法所得。（警方提供）

    警方起初證物與85萬多的不法所得。（警方提供）

    恩客送給阿楠的便當。（記者王捷攝）

    恩客送給阿楠的便當。（記者王捷攝）

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